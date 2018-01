Taavi Aas: sõda tasuta ühistranspordi vastu on mõttetu ja kahjulik

Neil päevil täitus viis aastat hetkest, mil Tallinnas käivitus tasuta ühistransport. Vaadates praegusi vaidlusi üleriikliku tasuta ühistranspordi teemal, jälgin seda kerge muigega. Olen seda vastupanu juba näinud. Algul naeruvääristavad nad sind, pärast aga ütlevad, et teed õiget asja, ainult valesti.

Kui Turu-Uuringute AS uuris septembris rahulolu Tallinna ühistranspordiga, küsisid nad ka, kas inimesed pooldavad tasuta transporti. Selgus, et 88 protsenti oli poolt, kaks protsenti vastu. Seda vaatamata negatiivsele kampaaniale.

Kas keegi veel mäletab, mis toimus Tallinna tasuta ühistranspordiga? «Tallinna linnavõim ei lahenda oma populismiga paraku ühtegi ühistranspordi tegelikku probleemi, vaid muudab ühistranspordi veel ebaefektiivsemaks,» ütles reformierakondlane Keit Pentus 23. märtsil 2012 Delfis.

«Tasuta ühistransport muudab sõidukid liikuvateks soojakuteks,» hoiatas tema parteikaaslane Jürgen Ligi samas kanalis kolm päeva hiljem. «Kasu on näiline ja lühiajaline: tulemus on jätkusuutmatu ja ühistranspordi allakäik.»

Jürgen Ligil ei läinud tollal kaua, et tasuta ühistranspordi hüvedest aru saada. Juba kuu pärast selle rakendamist pidas ta seda heaks ideeks. «Tegelikult tasuta ühistranspordiga on läinud ootamatult hästi,» sõnas ta. «Päris siiralt, mina ei uskunud, et sellest jamast tuleb midagi sellist. Praegu tundub, et on vabam liigelda, tundub, et inimestele meeldib rohkem transpordiga sõita. Võib-olla see ei ole liiga suur hind ja võib-olla see oli isegi mõistlik.» (30.01.2013, Foorum, ERR).

Ligi väga õige järeldus ei leidnud siiski kohe tema parteikaaslaste toetust. Andrus Ansip teatas 2013. aasta oktoobris, et «kui mina oleksin Tallinna linnapea, siis tasuta ühistransporti ei oleks. Tasuta ühistransport lõppeb ühel ajal ära niikuinii.»

Olgu öeldud, et tänavuseks aastaks ei olnud enam ühtegi parteid, kes oleks julgenud otseselt Tallinna tasuta ühistranspordi vastu minna. Isegi Isamaa ja Res Publica Liidu poliitik Raivo Aeg, kes seda ühel hetkel rutakalt munitsipaalsotsialismiks nimetas, ruttas end kiirelt korrigeerima ja hiljem saime temast aru, et tasuta ühistransporti on vaja rohkematele, mitte vähematele, kõigile inimestele sõltumata sissekirjutusest.

Nüüd on ägenenud võitlus üleriigilise tasuta ühistranspordi algatuse vastu. Soovitan kõigil kriitikutel nende näidete üle mõelda. Aeg näitas Tallinna puhul väga kiiresti, et neil pole õigus. Õigupoolest on tegu isegi Tallinna edulooga, mida on Euroopa mõnes linnas Tallinna eeskujul juurutatud. Mul on ka hea meel öelda, et Tallinna ühistranspordi veerem on uuenenud, viimase paari aastaga oleme hankinud näiteks 44 uut Volvo hübriidbussi. Keskmine Tallinna Linnatranspordi aktsiaseltsi busside vanus on kaheksa aastat. Tallinna tänavail liiguvad uued CAF Urbos trammid ning oleme täielikult uuendanud paljude vanade Tšehhi päritolu trammide sisu. Hinnang Tallinna ühistranspordile on tõusnud 3,73 pealt 2012. aastal 4,08-le. Seega väide, et piletitulu võtmata pole võimalik kvaliteeti tõsta, ei pea paika. Ühistranspordi tähtsus kasvab veelgi. Sõda tasuta ühistranspordi vastu on mõttetu ja kahjulik.