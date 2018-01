Priit Pullerits: kuri geenius saab oraakliks

Ahjaa, muidugi! Tema on ju see mees, endine Valge Maja peastrateeg, kes lajatab Ameerika presidendi Donald Trumpi pihta, et tegelikult ta ei tahtnudki valimisi võita ja taandus pärast riigipeaks saamist magamistuppa; et tema lähikondsete kohtumine Venemaa esindajatega on võrdne riigireetmisega ning et eriuurija Robert Mueller purustab sellega seoses Trumpi poja nagu muna teleekraanil ja paljastab tema väimehe seotuse rahapesuga; et Trumpi tütar Ivanka on loll nagu tellis jne, jne.

Need on kõvad sõnad Bannonilt. Kuumad ja erutavad väited, mis on teinud Ameerika ajakirjaniku Michael Wolffi raamatust «Tuli ja raev: sissevaade Trumpi Valgesse Majja» bestselleri. Nende väidetega seoses teile Bannoni nimi küllap tuttav ette tulebki, sest ajakirjandus, varjamatult Trumpi-vaenulik nii siin- kui sealpool Atlandit, on viimasel nädalal Bannonit rasvaste pealkirjade alla isuga tsiteerinud. Mõnuga.

Bannonist on saanud kangelane, oraakel ja apostel, kartmatu heerold ja otsekohene tõekuulutaja.

Bannon, Bannon... Bannon? ... Et kus te seda nime veelgi varem kuulnud olete?

Mnjaa, muidugi. Alles pool aastat tagasi, rääkimata veelgi varasemast ajast, mil Bannon sai Trumpi peamiseks nõunikuks valimiskampaania ajal, oli ta mees, kelle poole tuli vaadata varjamatu põlguse ja vaenuga. «Rassismi hääl,» lasi tema kohta paksus pealkirjas kõlada New York Times. «Natsionalist,» jätkas Times tema iseloomustamist juhtlõigus.

Endast hästi arvavad väljaanded ei jätnud tollal viitamata, et Bannoni juhitud jõuliselt konservatiivne uudisteveeb Breitbart News on kanal valgete ülemvõimu ihalejaile, naiste vihkajaile ja moslemite vaenajaile. Bannoni käe all, kui tsiteerida neid, kes tema väiteid nüüd innu ja mõnuga paljundavad, sai Breitbartist agressiivne, paremäärmusse kalduv platvorm, mis levitas valimiskampaania ajal häbematult vandenõuteooriaid nii Ameerika kui maailma meedia soosiku Hillary Clintoni kohta. Lühidalt: ta on kuri geenius.

Reuters tembeldas Bannoni alles hiljuti populistlikuks radikaaliks, kel oli võtmeroll Trumpi kehtestatud sissesõidukeelus seitsmelt moslemimaalt pärit inimestele. Brittide BBC süüdistas, et just Bannon oli keskne tegelane, kes veenis Trumpi taandama USAd Pariisi kliimaleppest.

Pärast Trumpi võitu kiitles – või äkki irvitas, lausa ülbitses? – Bannon väljaandes Politico, et vabariiklased jäävad võimule 50 aastaks, kui Trump viib ellu kõik need lubadused, mis ta kampaania ajal andis. Oojaa, vist ikka irvitas ja ülbitses, sest Bannon kuulutas Trumpi põlgavaile ajakirjanikele, et nood räägivad ainult iseendaga ega saa s***agi aru, mis tegelikult toimub.

Bannon... Tjah, kus te seda varem kuulnud olete, et mees, keda ajakirjandus just äsja jäägitult põlastas, sobib üleöö sellelesamale ajakirjandusele allikakriitikavabalt usaldusväärseks ja tõsiseltvõetavaks autoriteediks?