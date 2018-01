Töötav pensionär: segase süsteemi asemele astmeline tulumaks

Villemi sõnul külvab uus süsteem palju segadust. «Öeldakse, et maksuvaba tulu on 500 eurot, kui sissetuleku suurus on 1200 eurot. Edasi peab aga ise arvutama,» kurtis ta. Villem sõnas, et on haritud inimene, kuid muretseb nende pärast, kel nelja või seitsme klassi haridus. «Kuidas oskab selline inimene oma sissetulekut välja arvutada,» küsis Villem ärritunult.

Tema sõnul tuleb nüüdsest iga kuu sissetulekut jälgida, et pärast ei peaks hakkama raha juurde maksma. «Aprillikuus indekseeritakse pensioneid – see muudab sissetulekut, tööandja maksab preemiat – jälle sissetulek muutub,» lausus Villem.

Lahendusena näeb ta astmelist tulumaksu. «Kui su palk on viissada kuni 1200 eurot, siis on tulumaksuvabastus viissada eurot; kui teenid 1400 eurot, on tulumaksuvabastus nelisada eurot; kui teenid 1600 eurot, on tulumaksuvabastus kolmsada eurot; teenid 1800 eurot, on tulumaksuvabastus kakssada eurot; teenid 2000 eurot, on tulumaksuvabastus null eurot,» rääkis Villem. See süsteem oleks tema sõnul lihtne ja selge ning kõik saaksid aru.

Villem on ennast maksusüsteemiga kurssi viinud, sest töö nõuab seda. Selleks helistas ta sotsiaalkindlustusametisse ja luges portaali riik.ee. «Puudega inimesed, kes käivad tööl, helistavad mulle ja küsivad, mida teha,» rääkis Villem.

Praegune süsteem ajendab Villemi sõnul erasektori töötajaid ümbrikupalku vastu võtma. «Siis ei pea tulumaksu maksma, inimesele jääb rohkem raha alles ja ta elab selle võrra paremini. Mis siis, et tulevikus on pension väike,» ütles Villem.

Ajakirjaniku küsimuse peale, kas ta oleks nõus minema Toompeale maksumuudatuse vastu meelt avaldama, ütles Villem, et ta ei saa seda teha, sest töötab Kaitseväes. «Olen küll tsiviilisik, aga ei tohi seda teha, pean apoliitiline olema,» selgitas Villem.

2018. aasta 1. jaanuarist hakkas kehtima maksumuudatus, millega vähenes töötavate pensionäride tulumaksuvaba miinimum. Rahaliselt kaotavad need, kes teenivad 1200 eurot või rohkem. Enim võib kaotada 83 eurot, mis puudutab neid, kes teenivad 2100 eurot.