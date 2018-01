Oliver Nääs: kuidas avaldada riigisaladust?

Julgeolekuasutuste riigisaladuste avaldamisest sai aasta lõpus avaliku debati osa. Selle üle on mul hea meel. Riigisaladuste kaitsmise ja avaldamise põhjendatuse üle on meil vähe arutletud. Kahju muidugi, et arutelu hinnaks on ilmselt põhjanaabritest ajakirjanike kriminaalkaristus.

Kas ajakirjanik võib riigisaladust avaldada?

Kui alustuseks peatuda meedia õigusel avaldada riigisaladusi, tuleb ühemõtteliselt tõdeda, et seda õigust meedial ei ole. Kui riigisaladus satub ajakirjaniku kätte, siis kehtivad talle samad käitumisreeglid nagu igale teisele inimesele: teavita kapot, anna riigisaladus üle (kui see oli teabekandjal) ja hoia saladust. Siin ei aita põhjalik kaalutlemine ega nõupidamine julgeolekuekspertidega. Ei mängi rolli ka see, kas riigisaladus sai teatavaks tööülesandeid täites või leiti see tänavalt. Kui ajakirjanik avaldab leheveergudel teadlikult riigisaladuse, võib teda karistada kuni viieaastase vangistusega.

Kas selline regulatsioon võimaldab ajakirjandusel täita oma rolli ühiskonnas? Riigisaladus ei ole lihtsalt isikuandmed, mida võib ajakirjanduses avaldada, kui tegu on ülekaaluka avaliku huviga. Nii nagu ajakirjanduslik eksperiment ei õigusta kuriteo toimepanekut, ei õigusta ka (ülekaalukas) avalik huvi riigisaladuse avalikustamist. Ajakirjanikule lihtsalt ei saa jätta kaalutlusruumi võimaliku julgeolekulise mõõtmega küsimuste otsustamisel.

Riigisaladuse avalikustamine võib (mõistagi ei pruugi) tuua kaasa reaalse ohu riiklikule julgeolekule ning seada ohtu ka mõne inimese elu ja tervise. Ajakirjanduseetika koodeksis toodud üllaste põhimõtete kõrval ei tasu aga unustada, et meediaettevõtted tegutsevad üldiselt ikkagi kasumi teenimise eesmärgil. Tänapäeva meediamaailmas tähendab see eelkõige klikke, mille pinnalt on võimalik müüa reklaami. Rohkem klikke toovad skandaalid. Riigisaladuse sisu on tihti skandaalne või vähemalt on võimalik see skandaalseks müüa.

Kiireneva elutempo peegeldumine meediapildis ei ole ilmselt enam eriline uudis. Lisaks konkureerivad tänapäeval klassikaliste meediaväljaannetega sotsiaalmeediakanalid, blogid jms, kust inimesed samuti teavet ammutavad ja uudiseid loevad. See on viinud meid ajajärku, kus meedia tegutseb kohati printsiibil «kiiremini, kõvemini, skandaalsemalt!». Ei pane isegi enam eriti imestama, kui avastada, et artikli sisu ei ühti väljareklaamitud pealkirjaga. Aga klikk on käes ja elu läheb edasi.

Selline tegutsemismudel ei sobi aga riigisaladusega ümberkäimiseks ega üldse ajakirjandusele. Soovitan lugeda Mikk Salu lugu aasta viimases Ekspressist meie oma väikesest ahistamisskandaalist. Lugu, mis on tehtud pärast tormi vaibumist ja algallikatega suhtlemist, on tunduvalt vähem skandaalne kui algne teemakäsitlus.

Kui anda ajakirjanikule õiguspärane võimalus kaaluda riigisaladuse avaldamist, siis kalduks kaalukauss ilmselt liiga tihti majanduslike huvide poolele ja võimalik, et ka juhtudel, kui see toob endaga kaasa reaalse ohu. Ilmselt ei ole ka vale Helsingin Sanomate juhtumi puhul Soome Avaliku Sõna Nõukogu esimehe Risto Uimoneni osutus ajakirjaniku isiklikule edevusele. Eks me kõik soovi ennast teostada ja silma paista ning aeg-ajalt võib isiklik edevus varjutada muid, olulisemaid kaalutlusi.