Avo-Rein Tereping Toomas Tamsarile: ka tööandjad vajavad rohkem lapsi

«Muidugi võib tööandjatele kaasa tunda. Sest meil on tööjõupuudus, mis üha kasvab. Asi on nii hull, et kui mitte midagi ette võtta, lõpeb see sotsiaalsüsteemi kokkuvarisemisega, katastroofiga» – umbes nõnda kirjeldab olukorda Eesti Tööandjate Keskliidu juhataja Toomas Tamsar. Tema hinnangul on tegemist kroonilise probleemiga. Küllap see krooniline ongi, sest tööandjad on minu mäletamise järgi tööjõupuudusega hädas olnud pea kogu meie taasiseseisvumisaja või vähemalt suurema osa sellest.

Probleemid vajavad lahendust. Kuid nagu sedastas juba üle 50 aastat tagasi süsteemide dünaamika teooria looja ja Rooma Klubi liige, Massatchusettsi Tehnoloogiainstituudi professor Jay Wright Forrester, kalduvad inimesed süsteemsete probleemide lahendamisel valima niisugused teed, mis annavad tulemuse kohe, võimalikult kiiresti. Arvestamata või hoopis märkamata seejuures kaasnevaid ohtusid ja riske. Kuid niisuguste lahenduste häda on sageli selles, et leevendus saadakse vaid lühiajaliselt. Pikemas perspektiivis muutub olukord veel halvemaks ja nii liigutakse allakäiguspiraali mööda, mis viib süsteemi kokkuvarisemiseni. Need on halvad lahendused.

Kuid on ka teist tüüpi tegutsemisviise, mis annavad samuti tulemuse. Need on niisugused, millega süsteemi seisund muutub paremaks ja stabiilsemaks, kuid pikema aja jooksul. Kuna tulemusi tuleb oodata, vahel päris pikalt, siis eelistavad inimesed sageli valida probleemi lahendamiseks tee, mille abil tulemus on justkui kohe käes. Mis siis, et hiljem asjad veel hullemaks pööravad. Sagedamini otsustatakse sel viisil siis, kui kaugemas tulevikus tegelevad probleemiga juba teised.

Tööandjate keskliit näebki Toomas Tamsari sõnul vaid üht, suhteliselt kiiret väljapääsu: lahendada mured tööjõu sisseveoga. Tamsar kirjutab: «Praegu on Eestis umbes 13 000 töökohta täitmata. See arv kasvab kiiresti. /…/ mitteametlikult töötab Eestis ettevõtjate hinnangul juba 5000 – 10 000 inimest kolmandatest riikidest, kellelt Eesti ei korja sentigi maksuraha ja kellele riik ei ole suuteline kehtestama ka samu nõudmisi nagu ametlikult töötavatele inimestele.» Loomulikult tuleb mitteametlik töötamine saada kontrolli alla, kuid näha Eesti probleemide lahendusena ainult välistööjõu sissetoomist on seesama kiiresti toimiv lahendus, mis pikemas perspektiivis muudab olukorra hoopis hullemaks.

Ühelt poolt sellepärast, et loob uusi probleeme, millega praegu maadlevad suure immigratsioonkoormusega ELi riigid, teisalt – ka maailmas on vaba tööjõu ressurss piiratud. Eriti selle kvalifitseeritud osa, mida meie vajaksime. Ja mis siis edasi saab? See lahendus ei ole jätkusuutlik. Sellele viitab rahvastikuteadlane Ene-Margit Tiit 7. jaanuari Postimehes («Kas 100-aastases riigis tuleks arvestada rahvatarkust?»), sama juttu räägib möödunud aasta juunis ilmunud Eesti inimarengu aruanne 2016/2017.

Tamsar kirjutab, et head lahendust ei ole, kuid kahjuks näeb tööandjate keskliit vaid üht – ja see on tööjõu sissetoomine. See suurendaks autori sõnul hüpoteetiliselt maksulaekumist 120 miljoni euro võrra, milles eest saaks muuhulgas luua uusi lasteaiakohti. See võiks omakorda suurendada sündimust ja vähendada (NB!) veidi sisserände vajadust. Niisiis, autor möönab, et sündimuse kasv võiks ju olla, kuid see ei muuda oluliselt sisserände vajadust.