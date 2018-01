Marko Kaasik: oma (öko)riigi saame tagasi üleilmses koostöös

Kaido Kama kirjutas eelmise aasta 5. detsembril Eesti Päevalehes arvamusloo, mis kandis pealkirja «Tahame oma riiki tagasi». Aga kellelt see tagasi võtta ja kuidas?

Metsade üleraie, kasutu raudteeprojekt ja tselluloositehase plaan on pannud peale veerand sajandit kestnud vaikivat nõusolekut eesti inimesed taas elukeskkonna pärast muretsema. Ja murega kaasneb segadus: miks oma riik teostab majanduspoliitikat välismaistes huvides, nagu oleks tegemist võõrvõimuga? Me ju lootsime oma Eestit luues, et saame neist hädadest jäädavalt lahti!

Võõrvõimu ei tule otsida seekord enam Moskvast ega vastupidi laialt levinud arvamusele ka mitte Brüsselist. Püüdes leida selle võimu koondumise geograafilisi kohti, tuleks tähtsuse järjekord umbes niisugune: New York, London, Frankfurt. Küllap mingit mõju avaldavad meile ka Tokyo ja Hong-Kong. Neil börsidel liigutatakse suurimaid investeeringuid. Kapital liigub sinna, kust on oodata kasumit. Suurem kasum on tulemas sealt, kus tootmiskulud madalamad ja üks viis seda saavutada on looduskeskkonna arvelt.

Kogu maailm on enneolematu kapitalisurve all, aga kommunistide võimu kogenud Ida-Euroopa maadel ei ole «immuunsüsteemi» selle vastu. Sel ajal, kui Lääne-Euroopas kinnistus demokraatia ja kodanikuühiskond, õppisime meie teistsuguseid sotsiaalseid oskusi, millega Nõukogude Liidu kokkuvarisemise järel enam suuremat peale hakata ei ole. Esmalt tuli vaba konkurents ja siis välisinvesteeringud, elatustase tõusis ja uinutas kodanikuvalvsuse.

Lääne-Euroopa ühiskonnas on juba ammust ajast palju liikumisi ja kodanikualgatusi, kes hoiavad inim- ja looduskeskkonna valupunktidel silma peal, tuues nad avaliku debati ja valimiste teemadeks. Kuid seegi ühiskond on kapitali poolt haavatav. Kui kusagil kehtestatakse palju piiranguid, olgu siis elukeskkonna või sotsiaalse õigluse huvides, siis lahkuvad investeeringud sinna, kus inimesest ja loodusest vähem hoolitakse. Selles suhtes on miljoni elanikuga Eesti ja mitmekümnemiljonilised Euroopa suurriigid peaaegu võrdses olukorras. Kuid Euroopa Liit tervikuna on juba nii suur majandusruum, et investorid seda kergekäeliselt maha ei jäta. Pigem kohandatakse oma kasumiootused liidu tasemel kehtestatud nõudmistega.

Maailmas on tuhandeid rahvuskultuure ja kõik nad on survestatud nivelleeruma globaalseks tarbijaks ning loovutama oma loodusressursid globaalsele ärile. Mitte ainult Aasias, Aafrikas ja Lõuna-Ameerikas, vaid ka Euroopa südames on kogukondade enesemääramine ohustatud riiklikesse struktuuridesse põimunud rahavõimu poolt, mis pakub maksuraha eest universaalseid avalikke teenuseid ning püüab inimestele ette kirjutada, mida neile vaja on. See ei ole jätkusuutlik ja nii me näemegi poliitilise süsteemi murenemist koos niisuguste jõudude esilekerkimisega, mida kuni 21. sajandi esimese kümnendini marginaalseiks peeti.

Kuid ettekujutus, et saame end riigi ja rahvana globaalsest ühiskonnast lahti haakida, on enamikus kohtades teostamatu. On olemas väikeriik nimega Bhutan, kus see märkimisväärselt hästi õnnestub: seadusega on lubatud üksnes mahedad majandamisvõtted, toodangut eksporditakse hea hinnaga naaberriikidesse Indiasse ja Hiinasse, välisturistide vastuvõtt on aastakvoodega piiratud ja riiki sisenemise eest võetakse hingehinda. Aga Bhutan asub Himaalaja mägedes ja tema elanikest umbes üheksa kümnendikku on traditsioonilised põlluharijad, kelle jaoks budistlik tava ja kogukondlik kord on seadus. Riiki valitseb valgustatud, absoluutse võimuga kuningas. Tore on, et maailmas on niivõrd kapitalismist puutumata riik, mille erilisust selle valitsev kiht sel määral väärtustab, aga mingit arvestatavat osa maailmast niisugusesse ühiskonnakorda tagasi pöörata ei saa.