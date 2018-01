Monika Haukanõmm: elu peab elamisväärne olema igas Eestimaa nurgakeses

Eestimaa on elamiseks parim koht, ja nii peab see ka jääma. Peame vabaks saama kanapimedast poliitilisest mõtlemisest – et vaid Tallinnast või muust linnast tulevad ainuõiged mõtted, et linlased on targemad ning linnas peab kõik käe-jala juures võtta olema.

Aga maal? Kui veel hiljaaegu toetusid linnainimesed oma maal elavatele sugulastele ja tuttavatele, seal oli ikka söök laual ja pandi toidupakk linna minnes kaasagi, siis nüüd oleme jõudnud vastupidisesse olukorda. Maale minnes tuleb kõik eluks vajalik kaasa võtta, sest isegi igapäevaeluks vajalikke teenuseid – pood, postkontor, apteek ja nii edasi, maalt enam ei leia. Elu maal on muutunud luksuseks või halvemal juhul sunduseks, kust noored kabuhirmus lahkuvad ja jäävad vaid vanavanemad.

Eelmise aasta lõpus räägiti maaelust ja piirikaubandusest ühekülgselt, isegi pahatahtlikult. Ehk kui maapoe eesmärk on teha kättesaadavaks pelgalt alkohol ja tubakatooted, siis polegi selliseid poode vaja. See on ikka väga kitsarinnaline lähenemine, kuid iseloomustab linnainimese mõtlemist. Maapood on enamat kui kauplus linnainimesele, see on kui maamärk.

Linnastumine on paratamatu protsess, kuid inimestele peab jääma vabadus valida, kus elada ja lapsi kasvatada. Riigi ülesanne on oma tegevuse ja otsustega toetada elu võimalikkust kõigis Eestimaa nurkades, luua tingimusi ning vajadusel ka soodustusi, mitte karistama ja käskima.

Vabaerakond on kogu olemasolu ajal austanud põhimõtet «kohalikku asja ajagu kohalikud inimesed» ehk olulised on kohalikud kogukonnad ning nende otsustel peab olema jõud ja mõju.

Vaid kogukondlikult jõuame tulemuseni, kus isereguleerimine toimib ja iga – ka kaugeima – küla elanike esmavajadused on kaetud, ning keegi ei pea oma kodust linna kolima vaid põhjusel, et abi pole kuskilt võtta või pole autot, millega teenuste järele kihutada. Elu maal ei tohi olla kallim kui linnas ning eluks vajalikud teenused peavad ka tulevikus olema kättesaadavad kodukoha lähedal. Selle igavaks kulutatud sõna taga on nii lasteaed, (muusika)kool või haigla ja apteek, politsei, kultuurimaja, ka panga- ja postkontor, sotsiaaltöötajast rääkimata. Need on olulised ja vajalikud kõigile, elagu inimesed Varstus, Virtsus või Viinistus. Neid teenuseid ei saa Võrru, Pärnu ega Tallinna kokku tõmmata, mis siis, et need linnad on paljudele tõmbekeskus. Mis sellest, et sinna viib korralik bussiühendus.

Kogukonnad ei ole vaid külaseltsid või korteriühistud, olgu siis linnas või maal, paigapõhistele lisaks on ka valdkondlikud. Meist igaüks kuulub sageli ise märkamata mitmesse kogukonda: kogukond võib olla töökollektiiv, erialaselts või -ühendus, (üli)kooli vilistlaskogu, erakond ja suguvõsagi. Lisaks on geograafilised ja valdkondlikud kogukonnad omavahel põimunud.

Küllap paljudes külades või kantides on vähemalt suvitajana mõni arst, kes kuulub samal ajal ka arstide või meditsiinitöötajate kogukonda (ja hobist tulenevalt aiandushuviliste kogukonda). Selle arsti kaudu näiteks saame tugevdada oma kohaliku kogukonna meditsiinilist võimekust – kasvõi läbi tema arstide kogukonna. Utoopiline on loota, et tulevikus arst just meie külla elama ja tööle asub, aga see on ju hea mõtlemisharjutus, iga uue inimese või uue eriala/ametiga kaasneb kontaktide ämblikuvõrk. Olgu see teadmine meil kuklas, et vajadusel on abi saada – palumata, mureta.