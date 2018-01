Erik Salumäe: riigikirikuga Eesti

Imekspandavalt vähesed küsivad, kuidas «Surmatants» ja Rode altar pommitamise üle elasid, kui pea kogu kiriku sisustus hävis. Need säilisid tänu tollasele kogudusele, kes oli hindamatud kunstiväärtused ettenägelikult evakueerinud. Kui kogudus soovis hiljem kiriku taastada, ei andnud nõukogude võim selleks luba, küll aga taastas kiriku ise hiljem «muuseum-kontserdisaaliks». Kirikus asuvaid kunstiväärtusi eksponeerides on muuseum saanud paljude aastate jooksul märkimisväärset tulu, mida ei ole jagatud organisatsiooniga, kellele need varad õigusjärgselt kuulusid.

Kui kirikuhooned on kogudustele tagastatud koos seal asuvate kunstiväärtustega (sh nt Püha Vaimu kirikus asuv Notke altar), miks pidanuks Niguliste kiriku puhul tollasele kogudusele kuulunud kunstiväärtusi mitte arvestama? Kas aga praegune EELK ja riigi kokkulepe on tegelikkuses win-win lahendus? Nii võib arvata, aga õigluse seisukohalt võib ka mitte arvata. Kas siiski ei peaks meie austus kunstiväärtuste loojate suhtes seisnema ka selles, et kui väärtused loodi sakraalseks tegevuseks, siis neid selleks ka kasutatakse? Kas sakraalsete kunstiväärtuste üleminek riigile neil tingimustel ei ole kui 15.–16. sajandi kunstimeistrite ja EELK kingitus Eesti Vabariigile 100. sünnipäevaks, mitte riigi raha kinkimine kirikule, nagu valitsuse otsuse kriitikud on püüdnud seda näidata?

Saame suureks vaimult

Võiksime ehk tõstatada ülalkäsitletud teemaga seoses sellegi küsimuse, kui põhjendatud on, et linnale peaks jätkuvalt kuuluma reformatsiooni käigus ülevõetud ajalooline dominiiklaste klooster koos Katariina kirikuga, kui need hooned 13. sajandil rajanud Katoliku Kirik ja Dominikaani Vendade Ordu tegutsevad sealsamas Ladina kvartalis. Alanud Euroopa kultuuripärandi aastal on aga kohane mõelda eeskätt sellele, milline on Euroopa vaimne pärand ja millised on Euroopa juured, mitte ainult materiaalsetele kultuuriväärtustele. Täiendades kirikuõpetaja Jakob Hurda tsitaati – me ei pea saama suureks rahvaarvult (ega ka mitte maiselt varalt), küll aga peame me saama suureks vaimult!

Seetõttu on sümboolne, et just käesoleval aastal külastab Eestit paavst Franciscus, keda, ma väga loodan, võtavad Eesti riik ja rahvas vastu suure rõõmu, siira kaasaelamise ja väärikusega, nii nagu suutsime seda teha 1993. aastal, kui Eestit külastas paavst Johannes Paulus II. «Mu Isa, tänasel päeval tervitab Teid ühe väikese riigi suur rahvas. Väike on ta arvult, suur kannatuste karikalt, mis talle osaks on saanud, veelgi suurem töökuselt ja usult tulevikku,» olid tollase presidendi Lennart Meri tervitussõnad paavstile lennujaamas.