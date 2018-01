Jürgen Ligi: alkoholipoliitika piir ja piiritus

Alkoholist on tal asjas siiski kõvasti abi, võtab ta siis või mitte, sest võitlus sellega meeldib inimestele, mis teadagi annab võimu. Häda on siin selles, et inimestele meeldivad ka nende nõrkused, nad jõid enne ja joovad ka pärast suuri võitlejaid. Kui siis pole poliitikal piiri, on tagajärjeks piiritus nii riigipiiri ja seaduste pidamise kui aseainete mõttes.

Kord

Eesti tajub praegu tasapisi uuesti, et lihtne on alkoholiteema ainult poliitilise kinnisideena. Ometi on meil Soomega kogemus, et isegi sõjaline riigipiir ja keeluseadus ei pea, võib vähendada joomist, ent toodab juurde seadusetust ja pahelist jõukust. Eestlased said alkoholist jõukamaks sel, aga on saanud ka ausal moel, loomuliku hinna-, ostujõu ja aktsiiside vahe tõttu, milles polnud süüd ja mis ergutas turismi.

Siiski pidi soomlaste alkoholilembus olema hoiatus, et äärmuslikud müügipiirangud ja Euroopa kõige kõrgemad aktsiisid ei kipu töötama. Soomlased ise leevendasid äsja oma regulatsioone.

Eesti on siiski leidnud võimaluse kogemustest mitte õppida, proovida ise ära teiste vead ja alkoholipoliitikast kolmandatki viisi rikkamaks saada – kogemuse võrra, kuidas jääda temast vaesemaks ja väetimaks.

Avalikkus alahindas paari aasta eest hetke, mil alles iseseisvat elu alustav poliitik alkoholi tootmise ja müügi tapmiseks nimetas ning süüdlastega arved õiendada lubas. Kõlasid pigem tunnustavad hääled ning võimupromill sellest ainult kasvas. Rahvas nõudis karmi poliitikat, vastuvaidlejad said uued julmad süüdistused. Hoiatustele, et majandusel on reeglid ja hinnavahe, mille jaksab kinni maksta minister, on argument suures summas, vastati ainult üleolevalt ja korrati, et oleme joodikrahvas ja valitsus me päästja.

Tarbimine

Aga valitsusel läks kole kiireks, sest joomine taandus ilma temata, pelgalt väärtushinnangute ja sujuva sekkumise toel. WHO statistikast ei leidnud ma riiki, kus alkoholi tarbimine oleks langenud sama kiiresti kui Eestis: 12,6 liitrilt 2007. aastal 8,3 liitrini 2016. Mitteametlikult oleme jõudnud ka rohelise raamatu eesmärgist – 8 liitrit – allapoole. See juhtus hoopis teistsuguste valitsuste ajal, ilma millegi riiklikult drastiliseta. See viimane on tähtis, sest teadlikkus töötab püsivalt, kärkimine aga tekitab protesti ning piiramine soovimatuid asendusi.

Võib oletada, kas valitsus pidas tähtsamaks monumendiks endale autorlust isetoimuvas või eelarvekulusid, mida loodeti katta aktsiisilaekumiste kasvu abil, igatahes püstitati suvest aktsiisitõusu rekord: õllel 70 protsenti ning veinil 45 protsenti. Sellest piirist piir kaubanduse jaoks kadus. Tõsi, tõuget selleks oli ka 10–15 protsenti tõusudes, mille sama rahandusminister S. S. 2015. aastal esitas, aga valitsuse teadaanne Suurest Hüppest ja Kultuurirevolutsioonist 2017. aasta juulis pani poodnikud juba tõsiselt ehitama – Läti piiri taha.

Rekordid

Eesti uus läbilöök on palju laiem kui lihtsalt Lätti ning kipub ümber pöörama languse tarbimises. Ühe hüppega saime naabriga kahasse ametliku Euroopa rekordi aktsiisierinevuses maismaapiiriga riikide vahel, võttes selle üle Saksa-Taanilt. Sellel edevusel polnud ühtki mõistuspärast põhjendust, küll aga tagajärg – Euroopa rekord ka piirikaubanduse osakaalus siseturus. Hinnavahet, hinnatundlikkust ja me riigi väiksust arvestades pole statistikutel pääsu selle registreerimisest. See on juba puhas tulude ära andmine nii riigi kui majanduse jaoks.