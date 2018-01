Propastop: Vene meedia kütab üles uut pronkssõduri saagat

Reede, 5. jaanuar

Propagandarünnaku ajend on 5. jaanuari Vikerraadio saade, mis rääkis Maarjamäe ehitatavast kommunismiohvrite memoriaalist. Ajakirjanik Arp Müller küsis justiitsminister Urmas Reinsalult ka kõrval asuva nõukogudeaegse mälestuskompleksi tuleviku koha. Reinsalu kõneles vajadusest muuta kompleks ohutuks ja varustada see infosiltidega, mis tutvustaksid okupatsioonivõimude eesmärke selle püstitamisel. Samuti lisas minister, et võib-olla tõesti tuleb remondi käigus ka midagi lammutada (täpsed tsitaadid ära toodud postituse lõpus).

Sama päeva õhtul avaldab Venemaa uudisteagentuur TASS Vikerraadio saatelõigul põhineva uudise pealkirjaga «Tallinnas võidakse lammutada Maarjamäe nõukogude memoriaal».

Laupäev, 6. jaanuar

TASSi uudisest tõukub terve uudiste laviin. Propagandameedia «telefonimängule» iseloomulikult annab iga uus artikkel eelmisele vunki juurde. Tundub, nagu tahaksid väljaanded üksteist valekäsitluse kraadilt üle trumbata. Päevaga saab Reinsalu üldisest mõtteavaldusest Eesti valitsuse kindel plaan mälestusmärk lammutada. Ülevaade eskaleeruvatest pealkirjadest:

Vesti.ru: ««Ohtlik» nõukogude monument plaanitakse lammutada või sisse betoneerida»

Regnum: «Nõukogude mälestusmärki Maarjamäel ähvardab lammutamine»

Vzgljad: «Tallinnas plaanitakse lammutada Nõukogude memoriaal»

Izvestija: «Eesti ametivõimud kavatsevad Maarjamäe nõukogude mälestusmärgi osaliselt lammutada»

RBK: «Eesti võimud andsid loa lammutada nõukogude meremeeste memoriaal Tallinnas»

Fontanka säuts: «Eestis tahetakse maha võtta järjekordne nõukogude mälestusmärk. Neile pole miski püha!»

Lenta.ru: «Eesti võimud otsustasid lammutada nõukogude memoriaali Tallinnas»

Ria.ru leiab teemat kommenteerima riigiduuma liikme Konstantin Zatulini, kes peab juhtumit tüüpiliseks Eestit valitseva kliki russofoobia väljenduseks. Tema tsitaadid levivad, Gazeta.ru illustreerib neid juba pronkssõduri pildiga.

Teema jõuab päevaga teleuudistesse, rohtukasvanud mälestusmärki näitab Venemaa relvajõudude telekanal Zvezda. Teleuudised on teatavasti Venemaal märk, et juhtum ületab hariliku propagandakirjutiste taseme.

Kremli meedia väited on valed

Pole vist vaja lisada, et algses Reinsalu saatelõigus ei ole midagi, mis nendeks hirmulugudeks aluse annaks. Teemat puudutab tema kümneminutilises intervjuus kolm lauset:

«Kas neid kuidagipidi maha lõhkuda või mis nende säilimisega teha – ma siin olen täiesti emotsioonivaba, minu jaoks nad mingit pühadust küll ei kätke endas.»

«See koht ei tohi olla inimestele ohtlik. Kas selle ohu tõrjeks on vaja midagi seal maha lõhkuda või mingisugused asjad kinni betoneerida või teha nõnda, et nad ei hakka kaela varisema – see on omaette küsimus, mille peab insenertehniliselt lahendama.»

«Kui jõutakse seisukohale, et õiguslikult on võimalik Vene-aegseid elemente hoonestul kõrvaldada, siis tuleb ka see võtta kaalumise alla – kui seda peavad ka arhitektuurieksperdid mõeldavaks.»

Kogu juhtum on liiga värske, et aru saada, kas tegemist on tsentraalselt koordineeritud propagandarünnakuga või Venemaa meedia sooviga lugejaid erutava teema eskaleerimisega klikke koguda. Igatahes hoiab Propastop juhtumi arengul silma peal.

Soovitame siinkohal valeinfo ümber lükkamist ka Eesti riigi esindajatele, seda eriti kohalikus venekeelses meedias. Muidu võivad Kremli propagandameedia mõjuväljas elavad kaasmaalased tõesti pidada Pirita tee serva püstitatud kommunismiohvrite memoriaali ehitustara järjekordse pronksiöö alguseks.

Propastop.org on Kaitseliidu vabatahtlike veetav blogi, mis tegeleb Eesti-vastaste manipulatsioonide, valede ja propaganda paljastamisega. Nende tegemisi saab jälgida ka Facebookis.