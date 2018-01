Ragnar Klavan - mees ja müüt

Tegelikult on Klavan Liverpooli poolehoidjate muheda tunnustuse teeninud mõistagi pikemaajalise tööga, mitte üheainsa väravaga, olgu see kui tahes tähtis. End ülimaks vutikantsiks pidaval Inglismaal visalt ringlevat müüti, et mingid eestlased ei mõista küll jalgpalli mängida, on Klavan endiselt sunnitud päevast päeva kummutama. Aga jää sulab ja umbusk mureneb. «Nagu teate, pole ma jutumees, vaid lasen alati jalgadel tööd teha,» vastas Eesti spordi tagasihoidlik suursaadik kriitikutele. Nii peabki.