Olev Remsu: paneme tähed enda kasuks tööle!

Kuidas luua õhkkonda?

Silmasin ERRi kodulehel kanali ETV+ peatoimetaja Darja Saare intervjuud, sain teada, et nemad ei ole Putiniga võitlev kanal. Mida see peaks tähendama? Ei loe, kas tahetakse olla või ei taheta, paratamatus on selline, et ollakse nii või teisiti. See on sama kindel nagu asjaolu, et Venemaa jääb ilmselt aegade lõpuni meie naabriks.

Mida siis teha? Kuidas saada side nende inimestega, kes võiksid olla potentsiaalsed kanali ETV+ vaatajad-kuulajad, ent jälgivad siiski peamiselt Vene kanaleid, iseäranis aga nn Pribaltikale suunatud PBKd?

Olen kuulnud isegi kanalite edastamise lõpetamisest. No kuulge, see tähendaks demokraatiale seljapööramist. Lahendus on lihtne, aga kallis, üüratult kallis.

Ükski meediaväljanne ei tähenda ainult keelt. Panna vene keeles tööle eesti kanal on lihtne, seda ongi juba tehtud. Võimatu on aga luua õhkkond, mis kiirgab välja mõnest Vene kanalist. Antagu andeks, ent meil on raske – kui mitte võimatu – saavutada vene kanalite saadete tehnilis-kunstilist taset, samuti sealsete diktorite ja saatejuhtide professionaalsust.

Paljud sealsed teleinimesed on lõpetanud maailmakuulsa teatri- või filmikooli (GITIS ja VGIK), meil aga on üpris võimatu midagi samaväärset vastu panna. Paradoksaalsel kombel on need tähed, keda me ekraanil näeme, tegelikult väljapraagitud äpardujad, kes teatrisse ja filmi ei kõlvanud ning kes seejärel läksid pööbli ette ennast näitama. See kõlab halvasti, ent see sõna (плебс) oli seal proffide argoos vägagi käibel, kui mul oli au seal õppida ning neis ringkonnis liikuda. Vaevalt et suhtumine oleks muutunud.

Vajame staare

Artemi Troitski palkamine oli õige ettevõtmine, ma ei tea, mis juhtus, et me seda meest kanalis ETV+ enam ekraanil ei näe. Poliitheeroldeist rohkem oleks tarvis siiski Vene meelelahutustalente, nende formaatsaateid. Miks?

Aga sellepärast, et kui näiteks keegi Lasnamäel on armunud Moskva kanali saatejuhti X, siis ei pane mitte miski teda armuma venekeelsesse tallinlasse Y. See oleks justkui truudusemurdmine.

Arvata, et sellise kiindumuse taga on ainult ja ainult poliitilised eelistused, on minu meelest viga. Pigem võetakse esmalt omaks meelissaadete ja nende juhtide kõrge tase, see naelutab pilgu ekraanile igaveseks.

Lahendusi on ainult üks: võlunud diktor ja armastatud saateformaat tuleb tuua kanalisse ETV+, maksku mis maksab. Kui seda ei tehta, siis on siiani kulutatu mahavisatud raha. Ja kas nende saadetesse lubada reklaami või mitte, on siit hargnev eraldi küsimus, mille vastus peitub rahakoti paksuses. Manitsusteated ei teeks nii või teisiti liiga.