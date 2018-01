Hardi Volmer: üks mees võtab viina, teise mehe võtab viin

Uute alkoholiseaduse ja reklaamiseaduse muudatuse puhul on ju tegelikult küsimus, nagu ikka, vajadusest suunata inimkäitumist. See on tõeline väljakutse, sest püüd mõjutada inimeste ostukäitumise kaudu nende tarbimisharjumusi on tõeline mustkunst, mille tulemusi annab oodata.

Ent ometi on see võimalik. Oleks hea, kui seda saaks teha hästi delikaatselt, märkamatult, aga ei saa. Küsimus ei ole ju miks, vaid ikkagi kuidas. Üksiti on tegu tasakaalupunkti otsimisega ja see on kiik, mis paraku iial ei seisku. Äärmuslikud sekkumised on olnud katastroofiliste tagajärgedega, nagu me ajaloost teame. Maailma toimimine on ülikeeruline ja alati jääb püsti küsimus, kuhu maani me tema lihtsustamisega võime minna.

Püha sõda viinakuradiga on käinud aegade algusest saadik. Juba esimestes maakeelsetes lehtedes sõideldakse lokkavat joomarlust ja sellega kaasnevat moraalset lodevust. Esimesed ametlikud karsklusseltsid Eestis loodi oma 130 aastat tagasi, selleks ajaks oli mõisates tsaari ukaasiga juba üle saja aasta impeeriumi tarbeks viina põletatud. See oli kõva bisness ja riigi monopol.

On leidnud tõestamist, et alkoholi müügikohtadele väikeste lisareeglite panemisega saab oluliselt piirata spontaansete ostude tegemist ning säästa kiusatusest lapsi ja sõltuvusega võitlevaid inimesi.

On selge, et minusuguse vana pässi tarbimisharjumusi mingite ilupiltide, väänlevate tütarlaste või kaubapaigutusega ei muuda, küll on see võimalik veel kujunevate isiksuste suhtes.

Kui me tahame midagi muuta, siis seda saab teha just järgmise põlvkonna heaks. Kiusatused pahede osas on põlvkondadeülesed, vahe on kättesaadavuses.

Siit banaalne järelm: et vähendada alkoholikahjusid, tuleb vähendada tarbimist. Joomist piirab kompleks kolmest meetmest: hind, reklaam, müügitingimused. Need meetmed töötavad alati koosluses, üksikuna on nad ebatõhusad. See on tüütu tõde, kuid olgu see üle korratud.

«Mart jõi enda surnuks.

Keegi pidi ju jooma,

keegi pidi ju kasu ka

kroonu kassasse tooma.»

Nõnda kirjutas armastatud poeet Hando Runnel 1970ndate lõpus. Lõppkokkuvõttes peaks olema selge nii kaaskodanikule, alkoholitootjale kui ka poodnikule, et Mardi ennastsalgav surm polnud ei siis ega ole ka praegu kellegi huvides.