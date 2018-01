Täismahus analüüs Keskerakonna ja PBK koostööst

«Meie pealinna» teemade seas pöörati väga suurt tähelepanu sellele, kuidas Tallinna linnavalitsus hoolitseb õpetajate eest, kellele enne valimisi ehitati elumaja ja lisaks viidi tasuta Tondiraba jäähalli uisuetendust vaatama. Samuti pöörati palju tähelepanu lastele, mis väljendus lasteaedades tasuta toidu pakkumises. Loomulikult ülistati igal võimalikul ja võimatul moel pealinna tasuta ühistransporti.

«Meie pealinna» saadetes käsitleti ka palju poliitilisi teemasid.

Kõige enam kulutati eetriaega Savisaare nimekirja mahategemisele, millest nii juhtivad keskerakondlased kui ka saatelõikude autorid rääkisid peaaegu igas «Meie pealinna» saates.

Savisaare-vastases agitatsioonis kasutati järgmisi mõtteid: «Savisaare nimekirja liikmed on astunud iseäralikku poliitilisse liitu nendega, kes alati on seisnud Keskerakonna vastu», «sotsiaalse suunitlusega jõud astus liitu ärimeestega», «kuidas saavad koos tegutseda Savisaar ja Jüri Mõis, keda «raudne Edgar» on palju kordi süüdistanud Tallinna kahjustamises», «Mõis kinnitas hiljaaegu, et nelikümmend tuhat inimest, kes hääletasid Lasnamäel Keskerakonna poolt, on kohtlasevõitu», «Urmas Sõõrumaa ja tema liit üritavad lihtsalt tugevdada Reformierakonna mõju linnas», «Savisaar liitus Mõisaga merkantiilsetel kaalutlustel, sest tema blokil polnud enam valimiskampaaniaks vahendeid, kuna alles äsja olid inimesed kogunud raha pagendatud linnapeale proteesi hankimiseks», «raha häälte eest», «Keskerakonna endise esimehe ümber on kogunenud kahtlased tegelased», «kui miljonärid kulutavad mingile projektile palju raha, siis nad eeldavad sealt ka tulu», «teadagi, kelle huve hakkavad kaitsma ärihaid, kui nad võimu juurde pääsevad», «tuntud poliitiku nime kasutati lihtsalt populaarsuse saavutamiseks ära ja nüüd üritatakse tarbetuks muutunud Savisaarest teha mingit esinduskuju», «kui kaua läheb veel, enne kui katkeb keskerakondlaste kannatus, kes leidsid Savisaarele tasustatava töökoha». Savisaare-vastase kampaania võttis kenasti kokku Mihhail Kõlvart: «Me oleme sunnitud arvestama sellega, et Savisaar kandideerib teises nimekirjas, mille põhimõtted on vastuolus Keskerakonna ideoloogiaga. [...] Edgar Savisaar on sattunud teisele poole barrikaadi.»

Keskerakonna poliitilistest konkurentidest räägiti saates «Meie pealinn» vähe ja ka siis irooniliselt või lausa sarkasmiga. Näiteks kogu IRLi Tallinna linnapea kandidaadi Raivo Aegi valimisplatvorm taandati soovile siduda kõik linnaosad jalgrattateedega.

Sotsiaaldemokraatide valimisprogrammi kohta sõnati, et see «kirendab loosungitest kõige hea poolt ja kõige halva vastu». Sealjuures lisas kaadritagune hääl anonüümsetele analüütikutele tuginedes: «Paljugi sellest, mida lubavad Keskerakonna konkurendid, on juba ammu ära tehtud ja toimib Tallinnas, näiteks on lasteaedades tasuta toitlustamine.»

Venekeelse elanikkonna kurja vaenlasena tõsteti esile Reformierakond, mis lakkamatult ründab Keskerakonda tervikuna ja eriti peaministrit Jüri Ratast, samuti üritab ühiskonda «kunstlikult lõhestada», käies välja ideid, mida «pakkusid veel 1990. aastate algul kõige äärmuslikumad natsionalistid». Venelaste veel õelam vaenlane olevat aga Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE), mille saadikud riigikogus esitasid ettepaneku jätta mittekodanikud kohalike omavalitsuste valimistel hääleõiguseta. Seda EKRE valimiseelset väljaastumist kommenteerides sõnas Keskerakonna riigikogu saadik Igor Kravtšenko: «Me hakkame taotlema, et kõik halli passi omanikud saaksid valida parlamenti. Meie juhitav valitsuskoalitsioon ongi juba selles suunas mõningaid samme astunud.»