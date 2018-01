Kaire Uusen: väga andekas, aga väga õnnetu Eesti alkohoolik

Me kirume alkohoolikuid, aga tihti ka ülistame, pidades neid õrnahingelisteks andekateks kannatajateks. Eestis on suhtutud alkoholismi pikka aega kui paratamatusse – see lihtsalt on külmemas kliimas elavate rahvaste «omapära» või paljukannatanud rahvaste «õigus», sest juues tundub elu ilusam.

Väga andekad või ka kunstiinimesed ei suutvat muud moodi pingeid maandada kui ainult pudelisse vaadates. Rootslased, kes täna meist märksa vähem joovad, on nimetanud põhjalaiuskraade viinavööks ehk et kõik seal elavad rahvad on alkoholiga sina peal.

Laskumata Läti alkoralli ja aktsiisi teemasse võib siiski küsida, mis ajab Eesti inimesi endiselt jooma nüüd, kui vabadus juba veerand sajandit käes, elu parem kui varem, miks tahetakse rikkuda oma tervist ja lähedaste elu. Sakslased, iirlased, taanlased jt on samuti kõvad joojad, aga kuidas saaks Eesti napsuvennad nende eeskujul selgeks valemi, kuidas juues mõõdukaks jääda.

Joovad noored ja vanad

Ehkki minu lähemas pereringis pole alkoholiprobleemi olnud, on seda olnud küllalt sugulaste, tuttavate, koolikaaslaste seas. Olen kohanud nii noori joodikuid, keskealisi kui ka alkoholist läbi imbunud rauku, sest nii ime kui see ka pole, peavad mõned joodikud päris kaua vastu.

Ühte või kahte põhjust, miks nad jooma on hakanud, ei olegi. Mõni on imekombel ka karskeks hakanud, aga sel juhul on pidanud midagi ootamatut juhtuma, nt ütleb tervis üles, satub õnnetusse või hakkab usklikuks.

Minevikku vaadates tundub, et eestlasest karsklast teha on raskem kui õpetada karu tantsima.

Küll võib üldistades öelda, et eelnimetatud napsusõpradel on mingid ühisjooned olemas. Näiteks on enamik olnud nooruses aktiivsed ja keskmisest elujulgemad, ka riskialtimad, suurema tähelepanu vajaduse või naistehuviga või siis konfliktsema iseloomuga. Selliseid inimesi on raske hirmutada alkoholismi tagajärgede või tervisehädadega, sest nad ei karda neid.

Tihti on napsuvennad suured suhtlejad, kuid see viib neid ka põhja, sest omasugused leitakse kergelt üles. Kui tavaline inimene käib väljas jalutamas, siis enamasti tuleb ta üksi tagasi, alkohoolik leiab aga isegi inimtühjast paigast mitu «joomasõpra». Kui ettevaatlik ja arg inimene mõtleb palju ette ja püüab halbu asju ära hoida, siis alkoholi küüsi kalduv inimene tahab pidevalt eredaid elamusi ning elada hetkes.

Peksis naist, aga töötas tublilt

Lapsepõlvesuvedest maal mäletan, kuidas nägid välja tsaariajal sündinud joodikud, kes nüüdseks muidugi aastakümneid mulla all. Need olid vanad kortsus mehed, kes kainena olid tihti head töömehed või huvitavate juttude vestjad, purjus peaga aga kraaklejad.

Mitmed peksid oma naisi, aga kui kaineks said, olid nad hoopis teised inimesed või peksid naised siis neid. Kõige enam vedas neil naistel, kelle mehed suutsid ka alkoholi juues töövõime säilitada. Mäletan, et üks selline «haruldus» oli Elmar, kes küll naist peksis, aga vähemalt ei jäänud tal kunagi ükski töö joomise pärast tegemata.