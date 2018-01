Lugeja kiri: jätke Kaljulaid juba rahule!

Olen vanem kui 70, kuid sellist vihakõnet loen küll esimest korda. Milles küll president Kersti Kaljulaidi ei süüdistata!

Alates sellest, et on noor, et on president, ning lõpetades sellega, et müüb Eesti Vabariigi maha. On see suur kibestumine, valimisreklaam (õigemini ajuloputus) või taltsutamatu viha kõige vastu?

Jube küll, kui võimu juurde saamiseks antakse tuld ja sõidetakse teerulliga üle. Kurjuse seeme idaneb hästi: kommentaatorid võistlevad solvangute kirjutamises.

Hümni ärajäämisest ka. See, et uut aastat võetakse vastu hümniga, tuletab meelde suure NSV Liidu traditsiooni. 1. jaanuar on kalendriline tähtpäev ja kas selle tuleku möllus on hümnil auväärset kohta? Hoidkem oma hümni 2. veebruari, 24.veebruari. 23. juuni, 20. augusti ja aktuste jaoks.

Uue aasta vastuvõtuks võiks keegi hea laulukirjutaja kirjutada laulu, millega soovida kõike head ja mida laulavad nii Juku kui Juhan, nii Maali kui Maali lapselaps linnast. Kahju on saate tegijatest, kes tegid head tööd. Vabandas korraldaja, vabandas president. Ei piisa. Šokeeritud nõuavad enamat: tambime mutta, mõistame hukka.

Ei arva, et minu mõte on ainuõige. Aga rohkem mõistmist ja vähem vihkamist ning hukkamõistmist!