Tõlkes leitud Eesti: tagauksest Soome

Miljonitest reisijatest Tallinna ja Helsingi vahelises laevaliikluses on palju räägitud. Kummalisel kombel suunatakse hiiglaslik reisijatevoog laevale mitte ametlikust pääslast ehk sellest, mida D-terminalis inglise keeles nimetatakse official entrance, vaid hoopis teiselt poolt, «tagauksest», mida tähistab märksa rammusam nool kui ametliku pääsla noolekene. Tegelikult tekitab dilemma vaid ingliskeelne viit. Eestikeelne silt räägib muust, nimelt ametikäigust.

Kuidas nii võis juhtuda?

Sageli peetakse tõlkimise puhul kõige olulisemaks selle keele oskust, millesse tõlgitakse, see tähendab eesti keelest tõlkides võõrkeeleoskust. Täpselt sama tähtis on aga osata keelt, millest tõlgitakse, kuigi seda asjaolu kiputakse alahindama. Võõrkeelde tõlkimine ei alga mitte võõrkeele sõnade otsimisest, vaid hoopis eestikeelse mõtte mõistmisest, mida tahame teise keelde panna. Lähteteksti mõistmine on vundament, millele ehitame tõlke. Vildaka vundamendi tõttu võib kokku variseda isegi suurepärase võõrkeeleoskusega ehitatud pealtnäha kaunis maja ehk tõlge.

Kas «ameti-» on sama, mis «ametlik»?

Selleks, et tõlkida sõna «ametikäik», oleks vaja teada, mida see tähendab ning kas «ameti-» tähendab sama, mis «ametlik». Ametikäik (ka «(Ainult) personalile») on uks või pääsla oma töötajatele.

Eesti keeles on palju sõnaga «ameti-» algavaid liitsõnu, näiteks «ametiala», «ametiraha» ja «ametiühing». «Ameti-» viitab millelegi töö- või kutsealasele, «ametlik» aga tähendab «Eesti keele seletava sõnaraamatu» andmeil ametivõimude või ametiisiku poolt ettenähtut, kinnitatut, kehtestatut ja nii edasi. «Ameti-» ja «ametlik» ning «ametiühing» ja «ametlik ühing» ei ole niisiis sünonüümid.

Inglise keeles annab sõna «ametlik» tähenduse edasi formal või official.

«Ameti-» on aga suurepärane näide olukorrast, mis on tõlkides tavaline: inglise keeles pole ühte sõna, mida saaks panna «ameti-» asemele kõikjal, kus seda eesti keeles kasutatakse. Vahel polegi inglise keeles selle asemel eraldi sõna – ametikoht (position, post, office), ametikõrgendus (promotion), ametiisik (official). Vahel kasutatakse sõna official, näiteks «ta on siin ametiasjus» (he is here on official business). See näitab, et sõna official tähendusväli ei kattu sõna «ametlik» tähendusväljaga. Vasteid on veelgi rohkem. Ametijuhend on job description ja ametiredel on career ladder. Sõna «ametikäik» üks levinumaid vasteid inglise keeles on staff only.

Staff only. Eesti keeles «ametikäik». | FOTO: Flickr

Sõnade tähenduse näiliselt väike vahe võib olla ülioluline. Matti Maasikas kirjutas sellest, kuidas 1940. aasta augustis nõudis Soome välisministeerium Eesti Helsingi saatkonna tegevuse lõpetamist ning kuidas Eesti saadik Aleksander Warma oli diplomaatilises noodis nõustunud tegevust vaid katkestama.

Üks sõna – mitu tähendust

Erinev tähendus ei eelda eri sõnu. Ka ühel sõnal või väljendil võib olla mitu tähendust ning tõlkimiseks peame aru saama, mis tähenduses sõna või sõnu parasjagu kasutatakse. «Kihutaja» võib tähendada kiiruseületajat, aga ka õhutajat. «Jupp aega» võib tähendada nii väga lühikest (Läheb jupp aega – Just a moment please) kui ka pikemat aega (See asi on nüüd jupiks ajaks ära vaieldud – That's settled, at least for a while).