Kalev Stoicescu: mida toob endaga 2018. aasta maailmas?

Ilmaennustamine on aina täpsem, kuid välispoliitiliste sündmuste ja arengu prognoosimine on muutunud keeruliseks ja üha spekulatiivsemaks ülesandeks, vaatamata püüdlusele toetuda üksnes faktidele ja ratsionaalsetele kaalutlustele ning välistada soovmõtlemist.

Viimaste aastate rahvusvaheline areng ei tõota väljakujunenud trendi otsustavat muutust paremuse poole. Järgnevalt püüan mitte maalida ülipessimistlikku pilti lähitulevikust, vaid tuua esile mõned ohumärgid, mis võivad realiseerudes suurendada pingeid ja vastasseisu mitmes maailma piirkonnas.

Ameerika ja Venemaa vastasseis

Veebruariks peavad Ühendriikide rahandusministeerium, riiklik luuredirektor ja välisminister esitama Kongressile aruande Venemaa oligarhide, sealhulgas president Vladimir Putinile lähedal seisvate isikute seotusest Venemaa välispoliitikaga. Paralleelselt jätkub uurimine, mida juhib justiitsministeeriumi erinõunik Robert Moeller – püütakse välja selgitada Venemaa sekkumise ulatust 2016. aasta USA presidendivalimistesse, mis ähvardab president Donald Trumpi valimisvõidu legitiimsuse küsimärgi alla seada.

Teisalt, tundub, et Putin eelistab oma varandust peita usaldusaluste kaudu, nagu näitasid nn Panama paberid. Kui 2016. aasta kevadel avalikustati, et ühele Putini lähedasele isikule, tšellist Sergei Rolduginile kuulub kahe miljardi dollari ulatuses «isiklikku» vara, olevat Venemaa president marru läinud. Kremli peremees andis siis väidetavalt loa korraldada Ühendriikidele kättemaksuks küberrünnak, sest ta pidas Panama paberite avalikustamist Ameerika rünnakuks tema vastu. Moskva ei oleks alguses muidugi osanud loota nii suurt edu. Valijate meelsus, juhused, Venemaa «abi» – kõik need asjaolud mängisid teatud rolli. Iseasi, kas Moskva on praegu Trumpiga rahul või mitte.

USA president Donald Trump (vasakul) ja Venemaa president Vladimir Putin. | FOTO: MIHHAIL KLIMENTJEV/AFP/SCANPIX

Venemaa on nähtavasti kaotanud lootuse vabaneda sanktsioonidest, olles panustanud üksnes Trumpile ning Euroopa Liidu solidaarsuse murendamisele. EL pikendas 21. detsembril lakoonilise tekstiga oma sanktsioone «Venemaa mõnele majandussektorile» kuni 31. juulini 2018. Samas, Kreml ja Venemaa oligarhid on ilmselt mures hoopis karmimate sanktsioonide pärast, mis võivad USA Kongressi lauale ilmuda veebruariks valmivas raportis, Moelleri uurimise käigu tõttu ja/või mingil kolmandal mõjuval põhjusel.

Putin on hoiatanud oligarhe ning teinud neile ettepaneku osta Venemaa riiklikke võlakirju kodumaale tagasi toodava kapitali eest. Venemaa president on mitu aastat järjest pakkunud «kapitali amnestiat», kuid keegi ei võtnud kuulda. Nüüd on Venemaal palju kesisem rahanduslik ja majanduslik seis ning Putin pakkus riiklike võlakirjade näol lisagarantiid. See on omamoodi leping, et oligarhide raha ei panda Venemaal (kohe) pihta.

Mäng seisneb nähtavasti selles, et Ameerika teab Putini ja tema lähikondlaste rahast läänes palju enam, kui seni arvati, sealhulgas Moskvas. Samuti saadakse Ühendriikides aru, et nende isikute raha ja vara blokeerimist käsitletakse Kremli poolt sisuliselt sõja kuulutamisena, millele võib järgneda etteaimamatu kättemaks.

Sberbanki juht ning endine majandusminister Herman Gref hoiatas hiljuti Financial Timesi veergudel, et USA sanktsioonide karmistamine on «irratsionaalne», eriti kui «Venemaa riiklikud pangad jäetakse Swifti maksesüsteemist kõrvale». Ta lisas, et selliste sanktsioonide kõrval «hakkab külma sõja ajal toimunu paistma lapsemänguna». Ma usun, et Gref ei pidanud nähtavasti silmas mitte Swifti, vaid Putini ja tema seltsimeeste vara külmutamist lääne riikides.