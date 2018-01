Ivan Makarov: mõttekoht Keskerakonnale – miljonid PBK-le või hoopis meditsiinile?

«Jah, aga sa eelistad armastada teda ohutust kaugusest,» ladusin välja veel ühe standardi.

Tema ootamatult nõustus ja isegi naeris, et jah, ohutust kaugusest, tulebki nii välja…

Lõpetasime oma pika jõuludialoogi sõbralikult ja ta lubas teha uuel aastal vahetevahel reportaaže Londonist, aga see koostöö jutt oli vist ainus ebasiiras koht meie vestluses. Vaevalt et sellest asja saab, kuid igasuguseid uudiseid Londonist tuleb igast internetipraost, nii et me ei kaota mitte mingit olulist informatsiooni. Hoopis mina kaotasin kolossaalsele propagandamasinale veel ühe ammuse sõbra…

Kui keegi nüüd arvaks, et tegemist ei ole eriti erudeeritud inimesega, siis see oleks suur viga: ta on majanduslikult hästi kindlustatud, sõnaosav, maailma näinud ja andekas. Ta on kirjutanud ja laulnud ühele Eesti linnale pühendatud ja eetris palju mängitud ilusa ballaadi, tal on Londonis oma muusikakool, mille patroon on Chris de Burgh, kellega koos on ka plaadistatud.

Häda on selles, et elades Londonis eelistas ta omakeelset meediat ja vaatas Venemaa telekanaleid, saades seeläbi globaalse Vene maailma kontseptsiooni üheks kruvikeseks. Nagu ütles president Vladimir Putin, Venemaa ei lõppe seal, kus on Venemaa piirid. Lisaksin, et Vene maailm algab kõikjal, kuhu jõuab Kremli propaganda ja kus lõppeb mõistus. Kas või Stenbocki majas.

Meie peaminister on veendunud, et Eesti suhtes ebasõbraliku riigi peamine propagandakanal on Eestile kasulik ja selle toetamine eesti maksumaksjate rahast on õige tegu. Tema erakonnal on kehtiv leping Venemaad valitseva Ühtse Venemaaga, siit tõenäoliselt ka Keskerakonna tungiv soov kantida sõpradele eesti miljoneid, olgu siis vaguniärisse või telekanalitesse. See on nagu laulus «Venest telliks kalleid loomavaguneid, ajaks matsid talli, teeniks paguneid. Ratas veereks Omski, rõõmsalt paukudes, rahvas koliks Tomski, kotid aukudes».

Skeem on arusaadav: kuna Keskerakond ostab rahva raha eest olulise osa oma võimust PBK-lt, siis oleks selle kanali vaatajaskonna edukas integreerumine Eesti ühiskonda partei jaoks katastroof ja Tallinna võimumonopoli kaotamine. PBK suur venekeelne vaatajaskond vastandubki ülejäänud Eesti ühiskonnale Keskerakonna ja Ühtse Venemaaga sümbiootilise propaganda vaimus.

Seepärast võiks loobuda vähemalt raha raiskamisest «integratsioonile» ja suunata need miljonid meditsiini, mis on kõigile rahvustele ühine. Ei taha te mitte mingit integratsiooni, vaid lähete aina uuesti kuldse murumütsiga karu lööma.

Ivan Makarov on raadiomees, kes tegi 20 aastat tunnist Balti infosaadet «Raadius», üllitas kolm üleliidulise tiraažiga LPd ja kirjutas tekste Eesti esitajatele. Ta on Avatud Eesti Fondi, ajakirja Nädal ja Valdo Pandi aastapreemiate laureaat. Praegu töötab Raadio 4 vastutava toimetajana.