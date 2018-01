Klen Jäärats: EESTIstumine: kaitstud, nüüdisaegne ja säästlik Euroopa

Meie tehtud kodutöö aitas digitaalset sihti seada valitsemise, teaduse, taristu, tervise, hariduse, tööturu, oskuste ning teistes valdkondades. Tallinna digitippkohtumine raamistas Digitaalse Euroopa tuleviku ning toob uuel aastal Euroopa tehisintellekti strateegia, mida vajame hädasti, et olla valmis sellega kohanemiseks ning maandada hirme selle radikaalse muutuse ees.

*Planeedile ei ole varuplaani

Teadmine, et tehisintellekti ettevõte Deepmind saavutas 2016. aastal 40% energiasäästu niigi efektiivsete Google’i andmekeskuste jahutamisel, näitab vaid, et digi- ja muul tehnoloogial ning ökoinnovatsioonil on säästlikkuse saavutamisel märkimisväärne roll. Ka avatud Euroopa turg ja konkurents mõjutavad efektiivsemat ressursside jaotust, olles ka loodava avatud Euroopa elektrituru üks alussambaid.

Kuigi peame olema optimistid ning lootma, et turumajandus ja tehnoloogia aitavad meid üle igast mäest, siis paraku ei saa me naiivselt loota, et inimese poolt elukeskkonnale ja looduslikule mitmekesisusele tekitatav kahju oleks vaid selle abil vääratav või isegi tagasipööratav. Et säilitada planeeti – ja seega ka Euroopat ja Eestit – tulevastele põlvedele eluväärse keskkonnana–, ei saa me elada tuleviku arvelt ja looduslikult võlgu.

Peame otsustamisel üle saama inimlikust kalduvusest ja demokraatlikust kitsikusest, mis hoiab ajahorisondil parimal juhul kaht viimast nädalat või 4-5 järgmist aastat. Meie igapäevastes käitumismustrites paraku ei peegeldu teadmine, et meil oleks juba praegu tarvis mitut maailma, et kõik inimesed planeedil saaks tarbida nii nagu eestlased täna.

Või et planeedi keskmine kliima soojenemine üle 2 kraadi võrra tähendab drastilisi muutusi tänasele elukeskkonnale. Või asjaolu, et iga päevaga kaob planeedil kahe Tallinna pindala jagu viljakat mulda. Viimane on üks neist pikast reast kurbadest faktidest, mida meil planeedi tervise kohta õnnestus eesistujana otsustajate teadvusse viia.

Kui me just ei arva, et tulevikus suudetakse kogu toit toota laborites sünteetiliselt, ise elada kaitstud kapslis ja «loodust» kohata vaid loomaaias või looduskaitsealal, siis on põhjust olla tuleviku pärast murelik. Seda isegi siis, kui mõni noor sai Eesti kosmosenädalast veendumuse, et ressursid ei ole siiski lõplikud ja teostab unistuse tuua mujalt planeetidelt või meteoriitidelt haruldasi maavarasid või neid asustada.

Täna peame aga arvestama ennekõike planeedil kehtivate loodusseaduste ja -varadega ning elama teadmises, et meie eesistumisel heaks kiidetud Euroopa kliimareeglistik sunnib meidki planeedi ja seega ka meie enda heaolu nimel järgmise kümnendi jooksul tegema olulisi muutusi oma käitumises ja igapäevases elus.

Seetõttu ei möödu vist päevagi, kui loeme lehtedest teateid, kus üks või teine riik on sulgemas kõiki söeelektrijaamasid või et fossiilkütuseid kasutavate sõidukite tootmine lõpetatakse või keelatakse sootuks. Arvestades, et Eestis on elaniku kohta Euroopa saastavaim autopark, liiga ressursiintensiivne majandus, tossav energiasüsteem ja märkimisväärne piimakari, ei ole meilgi otsustest pääsu tõenäoliselt juba 2019. aasta valimiste kontekstis.