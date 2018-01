«Eesti inimesed 2018» viimased lood: igaüks ei peaks Toompeale trügima

Georg. | FOTO: Erkka Lehto

Georg: riik peab aitama eeskätt oma rahvast

«Ootan ikka seda, et järgmine aasta oleks parem. Paremaks teeks näiteks see, kui valitsus võtaks oma riigi asju tõsisemalt ja ei topiks nina võõrastesse asjadesse. Eesti on ise vaene, aga annab abi: küll Kreekale, küll Gruusiale. Annaks siis oma rahvale abi! Vot seda mina tahan. Ja seda, et pensionil olles saaks vabalt arsti juurde minna. Nüüd on nii, et arstile minnes öeldakse, et selleks aastaks pole aegu planeeritud. Aga inimene tahab teada, mis tal viga on! Vanasti oli nii, et läksid järjekorda ja ootasid tunni või poolteist, aga arst võttis vastu ja tegi oma otsuse. Nüüd sure või ootamise ajal ära. Mul oli vaja silmaarstile minna, aga uueks aastaks pole veel aegu planeeritud. Naaber oli 9 kuud järjekorras. Mina saan augustis 80 ja mul pole aega lõputult oodata.»

«Esimene Eesti valitsus sai ainult 40 krooni lisaraha. Nüüd antakse neile autod ja igasugused muud privileegid. Ja ikka karjuvad, et neil on vähe. Nendel on vähe ja seepärast ma ei tahagi neid. Üks ütles mulle: «Georg, vali mind.» Ja mina vastu: «Aga sa varastasid nõukogude ajal! Lähed üles Toompeale ja kaks aastat ei puutu sind keegi. Võid jälle varastada.» Kaks aastat on ju puutumatus! Need on vargad koos seal Toompeal! Kas teate, et meil on doktor, kes läks poliitikasse. Mina ütlesin, et ärgu mingu ja ravigu rahvast. Tema ütles otse, et tahab raha saada. Mis sa siis õppisid seda meditsiini?!»

«Ma ei karda midagi! Väga paljud kardavad, et Venemaa tuleb kallale. Räägin sõjaväepoistega, kui jalgrattaga sõitmas käin. Neile ikka aetakse seda juttu, et Venemaa tuleb. No mis tal tulla! Hommikul tuleb ja lõunaks on Pärnus ning Eestimaa tühi. Nemad ütlesid, et lähevad metsa. Et ei taha suurriikidega sõdida.»

«Eesti iseseisvusdeklaratsioonis seisis võõrvägede väljaviimine. Milleks Eesti siia nüüd võõrväed tõi? Iseseisev ja neutraalne elu on parem. Nüüd oleme täielikult sõltuvad NATO-st ja Euroopa Liidust. Mina arvan, et elu võiks parem olla, kui igasugused sinna üles Toompeale ei trügiks...»

Merike. | FOTO: Collin Browne

Merikese päästis Jumal

«Tahaks väga, et minu palvetele uuel aastal vastataks. Olen palvetanud oma lapse ja kahe lapselapse pärast. Loodan, et nad leiavad samuti tee Jumala juurde. Mina leidsin Jumala enda jaoks 30 aastat tagasi. Olin oma kõige ilusamad aastad ära elanud maailmas, kus oli palju kurjust ja viha. Sain päästetud: minu elus avanes täiesti uus lehekülg ning maised huvid kadusid. Nüüd on mul Jumal, kes on mulle toeks. Elan üksi ja saan alati temaga rääkida. Minu lapsel ja lastelastel ei ole kahjuks eriti aega. Jumal on mind tervendanud.»