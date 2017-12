Eesti inimesed 2018: kanep võiks olla legaliseeritud

Taavi. | FOTO: Mari-Liis Kriisa

Taavi: narkosõda rahastab allmaailma

«Sooviksin, et toimuks murrang psühhedeelikumide tarvitamise osas. Et inimesed uuriksid selle kohta rohkem ning ei lähtuks arvamustest, mis neile ühiskonna poolt ette on antud. Et sellele oleks rohkem teaduslikumat lähenemist. Praegu jätab ühiskond asja paremaks mõistmiseks väga potentsiaalselt võimeka tehnoloogia kasutamata. Üldises plaanis võikski narkopoliitikaga tegeleda. Praegune narkosõda sisuliselt rahastab allmaailma. Niikaua, kui ained on keelatud, on selleks vajadus edasi: inimesed peavad pöörduma kriminaalide poole ning sellest tulenevalt läheb kogu raha neile. Näiteks on kanep võrreldes alkoholiga suhteliselt ohutu aine, ent organiseeritud kuritegevus saab sellest meeletult palju raha. See võiks olla legaliseeritud nagu USA-s ja Hollandis – eraldi süsteem. Inimesed võiksid oma silmi rohkem avardada ja mitte dogmaatiliselt mõelda.»

«Isiklik plaan on teenida iseseisvalt sissetulekut, kellegi heaks töötamata. Et ma ei osutaks teenust tööandja heaks. Varem puudusid mul vastavad teadmised ja oskused. Ennast tuleb väga palju arendada, et sellist asja teha. Arvan, et nüüd on mul teadmisi rohkem: nii endast, ühiskonnast kui ka sellest, kuidas ettevõtlus toimib.»

Karmen. | FOTO: Mari-Liis Kriisa

Karmen: rohkem rahulikke autojuhte

«Järgmise aasta põhiline eesmärk on käia kahes koolis korraga: nii Tervishoiu Kõrgkoolis kui ka Heino Elleri nimelises Muusikakoolis. Mul ongi kaks erinevat huvi: inimeste aitamise ja spordi seos ehk füsioteraapia ning muusikateooria. Viimane on pigem tagavaravariant, juhul kui füsioteraapiaga hästi ei lähe. Hea, kui on veel pedagoogiline haridus, sest õpetajaid on alati puudu. Mõlemad erialad meeldivad – eks tulevikus tuleb otsustada. Muusikaõpetajana saab ainult Eestis tegutseda, füsioterapeudid saavad ka väĺismaal tööd teha, kui on keeleoskust ja julgust. Praegu on mõlemas koolis korraga õppimine hästi välja tulnud: hommikul ühes, lõunast alates teises. Koolide poolt mulle seda ka võimaldatakse ning kõik on senimaani vastu tulnud. Mängin ka jalgpalli. Isiklik eesmärk on saada Tammeka naiskonna koosseisu. See annab mulle füüsilise väljundi ning on minu sportlasekarjääris edasiminek. Nii palju, kui kahes koolis käimine seda muidugi võimaldab…»

«Tahaksin, et inimesed oleksid sõbralikud ning poleks liikluses nii raevukad. Tartus on inimesed rahulikud: mõnele Tallinna inimesele ei meeldi seepärast Tartusse sõita, et kõik on liiga rahulikud. Aga mulle see just see meeldib! Üldiselt on inimesed tavaelus kuidagi mornid – naeratage rohkem!»

Elis. | FOTO: Mari-Liis Kriisa

Elis: liigne enesekriitika segab

«Minu unistus on see, et saaksin kunagi enda üle uhkust tunda. Et see, mida ma praegu teen, kannaks tulevikus vilja. Järgmisel aastal tahaksin ka enda suhtes vähem kriitiline olla, sest kipun seda olema. See segab…»