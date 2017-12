Erki Loigom: oo sport, sa oled rahu! Kas ka Pyeongchangis aastal 2018?

Olümpia toimub Lõuna-Koreas juba teist korda. Eelmised, Souli suvemängud 1988. aastal olid äärmiselt märgilised. Riik oli toona väljumas neli kümnendit kestnud turbulentsist ning algamas kiire majanduskasv. Jõuliselt eemalduti ajajärgust, mida iseloomustasid diktatuur, sõjaväelised riigipöörded ja veresaunad elanikkonna vastu.

Kuigi 1987. aastal, esimeste tõeliselt vabade valimiste tulemusel võimule tõusnud Roh Tae-woo oli endine riigipööraja ja kindral, kelle käed olid määritud ligi 200 tudengi verega 1980. aasta Gwangju veresauna korraldamise tõttu, õnnestus tal opositsiooni killustatuse tõttu minevikust jõuliselt eemale hoiduda ning valituks osutada. Tudengid ja poliitiliselt tundlikum elanikkond tundis, et taas kord on võimul sõjaväeline juht. Seega pole ime, et seda aastat iseloomustasid Lõuna-Koreas taas lakkamatud meeleavaldused ja vägivald tänavatel.

Pinev olukord sundis Rahvusvahelise Olümpiakomitee (ROK) tollast juhti Juan Antonio Samaranchi tegema president Roh Tae-woo suunas ultimatiivseid avaldusi: segaduste jätkumisel jäävad mängud Soulis ära.

Roh Tae-woo (keskel) oli Lõuna-Korea president aastatel 1988–1993. | FOTO: Wikimedia

Lõuna-Koreale tehti ettepanek kandideerida 1988. aasta olümpiamängudeks juba kümnend varem, millest tollane diktaator Park Chung-hee kohe ka kinni haaras.

Vaatamata türanlikule valitsemisele mõistis riigi majandusedule alusepanija (mis tuli suurkorporatsioonide ja sõbralike ärihaide eelistamisega) süllekukkuvat võimalust Korea Vabariigile.

Olümpia reklaamimise alla pandi kogu poliitiline ja majanduslik võimsus. Riiki esindasid mängude reklaamimisel rahvusvahelises suhtluses peaminister, suured ärikorporatsioonid (Hyundai, Daewoo ja teised), kogu välissaatkondade võrgustik – panuse andsid kõik kuni Korea Airlinesi lennusaatjateni välja.

1981. aastal Šveitsis Lausanne'is olümpialinna väljakuulutamise galal edestaski Soul selgelt Jaapani linna Nagoyat.

Põhja-Korea frustratsioon ja terror

Lisaks Lõuna-Koreale proovis haarata võimalusest kinni ja võõrustada olümpiamänge ka aina enam majanduslikult sohu vajuv Põhja-Korea.

Toonane stalinistliku riigi juht Kim Il-sung asus vahendajate kaudu kiiresti läbirääkimistesse lõunanaabrite valitsejatega kogu Koread hõlmavate mängude korraldamiseks.

Punadiktaatori hinnangul ei pidanuks mängud kandma vaid Souli, vaid Korea olümpiamängude nime. Kim Il-sung pakkus välja idee, et lauatennise turniir, võrkpalli ja jalgpalliturniiride alagruppide mängud toimuksid Pyongyangis. Selle kinnituseks asus Põhja-Korea koheselt rajama maailma suurimaks tituleeritud Rungrado Maistaadionit, kuhu mahub 150 000 pealtvaatajat.

Oma võimekuse tõestamiseks alustati ikoonilise Ryugyongi hotelli rajamist pealinna. See kolmnurkne ja poolelijäänud betoonmonstrum oli Põhja-Korea viletsuse häbiväärne sümbol järgmised kaks kümnendit. 2013. aastaks sai hoone siiski Egiptuse telekommunikatsiooniettevõtte Orascom abil nüüdisaegse klaasfassaadi, kuid seisab tühjana tänaseni.

Ryugyongi hotell. | FOTO: Scanpix

Rungrado on küll valmis ja värskelt uuendatud, kuid on selgelt spordiürituste korraldamiseks liiga massiivne ning enamasti kasutatakse seda propagandistlikel eesmärkidel massi-show'de etendamiseks. Staadionil on korraldatud ka avalikke hukkamisi. Kim Il-sung oli valmis tagama kõik ligipääsud maismaalt ning avama lennujaamad, kuid Lõuna-Korea ning ROK soovisid enamat – liikumisvabadust riigi territooriumil, otseülekandeid kohalikus televisioonis ja propagandavaba kajastust.

Läbirääkimised jooksid kiiresti liiva ning Põhja-Korea boikoteeris mänge. Frustratsiooni väljendamiseks tellis Kim Jong-il oma salateenistustelt Korea Airlinesi lennuki õhkimise Andamani mere kohal, mis viis märga hauda 115 lõunakorealast. Rünnaku eesmärk oli nõrgestada Souli võimekust tagada turvalised mängud. Põhja-Korea kanti hiljem võikast teost ajendatuna terrorit toetavate riikide nimistusse.