Eesti inimesed 2018: poliitikute omavaheline kemplemine on inetu

Sofia. | FOTO: Collin Browne

Sofia: ära kahtle, vaid proovi

«Olen praegu väga õnnelik: see aasta on olnud minu elu parim. Kolisin Mehhikost Tallinnasse umbes 4 kuud tagasi, põhjuseks minu isiklikud ja karjäärialased eesmärgid. Uuele aastale on väikesed ootused. Näiteks soovin saada rohkem tutvusi kohalikega, eestlastega. Ja oleks tore, kui saaksin ka erialast väljakutset, mõne projekti kooli kõrvalt. Soovin, et see oleks sotsiaalselt oluline ja tähenduslik. Õpin Tallinna Tehnikaülikoolis disaini ja tootearendust.»

«Leian, et Eestisse tulek oli väga õige otsus. Siinne haridus on kvaliteetne ning ülikooliõpingud pole niivõrd kallid, kui teistes Euroopa riikides. Mul oli õnne saada tasuta koht. Tulin Eestisse ka seepärast, et kohtasin oma armastust – eestlast. See juhtus Saksamaal ning oleme praeguseks juba kolm aastat koos olnud. Eesti täidab minu jaoks hetkel kõik lüngad ja linnukesed, mis puudutab rõõmu. Ma ei tea veel, kas minu tulevik saab olema seotud Eesti või Mehhikoga, aga eks siin mängib rolli see, mis võimalused kusagil avanevad.»

«Soovitan uuel aastal inimestele, et kui midagi tõeliselt teha tahad, olgugi et see on keeruline ja väljakutseterohke, siis ära kahtle, vaid proovi. Ära anna alla! Saadud kogemus on seda väärt.»

Karin ja Piret. | FOTO: Mari-Liis Kriisa

Karin ja Piret: hinnad on märkamatult kerkinud

«Järgmiseks aastaks unistusi ei olegi. Ootad, et elu saaks järje peale ning saaks aga Tartust minema, Tallinnasse perele järgi. 2018. aastal on plaanis osta arvuti, et laps saaks koolitöid teha. Unistan tegelikult sellest, et poeg saadaks pulmakutse ning lapselapsed oleksid terved.»

«Üldse ei meeldi see poliitikute omavaheline kemplemine ja üksteise mustamine – see on inetu! Ja aktsiisitõus oli samuti väga kahtlane… Teised hinnad poes tõusid ka automaatselt: selline tunne, et kõik asjad sisaldavad alkoholi. Leib, sai, hapukoor – pisikesed, pealtnäha märkamatud paarisendised hinnatõusud igal kaubal. Näen seda iga päev, sest töötan kaubanduses.»

«Meie, tavalised inimesed, ei saa midagi parata, kui mõni kriis tuleb. Täpselt nagu näiteks masuga oli: tavaline inimene ei saagi midagi teha. See on ikka poliitikute teha.»

«Teistele soovime omalt poolt järgmiseks aastaks tervist ja jaksu ning olge ikka sõbralikud!»

Ksenia, Lilia ja Aljar. | FOTO: Mari-Liis Kriisa

Ksenia: puudustkannatavaid inimesi saab aidata igaüks

Lilia: «Tahan, et peres oleks kõik hästi ja koolis kõik õnnestuks. Soovin ka sulgpallis osavamaks saada. Käin võistlustel, aga tahaksin veel parem olla: see on reaalne, sest käin juba praegu 5 korda nädalas trennis. Tahaks saada tšempioniks, kas Tartu või Eesti omaks. Tahan võita!»

Ksenia: «Sooviksin järgmisel aastal puhata. Ka meie kliimast tahaks puhata ning minna sinna, kus on soe. Tahaks, et elu tuleks kuidagi lihtsamini: kui tahad, siis puhkad, kui tahad, siis töötad. Nii saaks lastega rohkem aega veeta, sest praegu kulub kogu aeg raha teenimisele, tööle. Ei tahaks, et meil oleks nii palju puudusttundvaid inimesi. Soovin, et neil oleks 2018. aastal lihtsam. Neil, kellel tervis kehv; lastel, keda kiusatakse; lastel, kellel puudub pere – ma näen seda tööl liigagi palju... Arvan, et peab tegema niimoodi, et neid asju ei lahenda ainult riiklikul tasemel. See peaks olema ka inimeste tasemel, igaüks saaks isiklikult midagi teha.»

Aljar: «Mina unistan, et mul oleks PlayStation 4 kahe puldiga ja Minecraft puldiga, et saaks ikka sõpradega koos mängida. Tahaksin, et järgmisel aastal oleks koolis kõik viied, aga ega mulle õppida väga ei meeldi...»