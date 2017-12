Mihkel Mutt: umbisikuline käskiv kõneviis

Loomulikult on sedagi vaja. Ilma igakülgse täpse diagnoosita ei saa ju leida väljapääsu. Ainult… seda on juba ammu tehtud. Vähemalt pool sajandit on teada, kuhu praegune tee välja viib. Et senine arengumudel ei ole kestlik, et kasvul on piirid, et olukord muutub juhitamatuks jne. Mis on tulemus? Optimist võib leida, et üht-teist on üritatud ja ka saavutatud (nt osooniauk on vähenenud ja Amazonase vihmametsad kahanevad aeglasemalt kui tosin aastat tagasi). On kehtestatud piiranguid, esitatud arvutusi ja projekte, mille üle küll vaieldakse, aga põhimõtteliselt ollakse ühel meelel, on tekkinud kodanikealgatusi jne.

Ometi peab objektiivne vaatleja möönma, et tõsine pööret toov sekkumine viibib ja pole ka näha, et see võiks toimuda. Sest paigal tammutakse kõige põhilisemas: kes peab selle pöörde läbi viima ja missuguse sanktsiooniõigusega, kellelt saadud volitustega?

Need küsimused on nii rasked sellepärast, et neisse on kaasatud meie ühiskonna alusprintsiibid, mille üle isegi arutlemine võib tunduda ebakorrektne.

Pühad lehmad

Neist esimene on majanduskasv ja selle tempo. Meil kehtib vaade, et kui need lakkavad, siis pääseb põrgu lahti. Tõsi on, materiaalse heaolu seisukohalt hakkaks üks osa inimkonnast absoluutses ja teine osa suhtelises mõttes kehvemini elama. Säärast visiooni pole mitte üksnes valitsustel raske valijatele müüa, vaid just siin tulevadki mängu kõige üldisemad ideoloogilised kaalutlused.

Nimelt on teine püha lehm käsulause, et iga indiviid on ülim väärtus. Kuna lääne ilmalikus universumis transtsendentsus (mille puhul on lootus tasule tulevases elus) sama hästi kui puudub, siis on igal inimesel õigus õnnele oma eluajal. Sellepärast ei tohi kedagi tuua ohvriks tuleviku nimel. Sellest johtuvalt on üksikisik tähtsam kui kogukond jne. Vastav mõtteviis tsementeerus lääne sotsiaalses kliimas pärast Teist ilmasõda reaktsioonina totalitaarsetele režiimidele, kus inimest käsitleti materjalina tuleviku ehitamisel.

Ometi saab asjade praegust kulgu ohjata üksnes selle vaate mõningane ümberdefineerimine. Inimkonna kestmine sõltub otseselt tema võimest ennast piirata, mis kehtib iga selle liikme kohta. Kõik peavad loobuma osast oma materiaalsest õnnest (soovitavalt muidugi asendades seda mingi teist liiki õnnega). Just seda peaks tähendama üleminek Homo sapiens sapiens'ist Homo sapiens ethicus'ele (nagu kirjutas Rein Einasto „Elame üleminekul inimkesksest elukorraldusest loodusega harmoonilisse“, PM 27.10). Jällegi: kuidas selleni jõuda?

Muutused saavad toimuda kahte moodi: vabatahtlikult või surve abil. Kui need toimuks vabatahtlikult, siis oleksid need juba toimunud. Järelikult… aga siit algavad jälle tabud. Seepärast jätkubki kõik nii, nagu peaks asjad laabuma kuidagi “loomulikul” teel, umbes nagu organism ise terveneb mõnest haigusnähust. Mõistagi kaasneb sellega asendustegevuste ja enesepettuste kaskaad. Sellepärast kõlabki “tuleb”, “peab”, “on vaja”. Aga organism saab ohust jagu ainult kuni teatud piirini. Kui laastamistöö on kaugemale jõudnud, siis enam mitte. Maal on see ammu ületatud. Kui miski on kõigi asi, siis pole see üldjuhul kellegi asi.