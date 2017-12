Eesti inimesed 2018: üksiku inimese elu on kallis

Enel, Epp, Mari, Egert ja Elin. | FOTO: Collin Browne

Epp: raskel ajal eristuvad tõelised sõbrad

Laps Mari: «Ootan, et järgmisel aastal saaks uus maja valmis.»

Laps Elin: «Elan Inglismaal ja käin seal kolmandas klassis. Tulime jõuludeks vanaemale ja vanaisale külla. Uuel aastal tahan punast kassi!»

Ema Enel: «Aastanumbri vahetumisega suuri muutusi ei planeeri: päev korraga elada tundub parem. Aasta-aastalt soovin muutuste asemel rohkem kindlust. Ainus ootus on ehk uuel aastal töökohta vahetada.»

Ema Epp: «Mari läheb esimese klassi: see on asi, mida oodata. Minule seostub ootusega ka kolmanda lapse sünd. Laps tuli ilmale 11 aastat tagasi: sügavalt enneaegsena ning vahetult enne jõule. Me ei olnud sellega arvestanud. Eks nii on, et isegi kui selleks on oht, siis ikka loodad ja ootad, et kõik läheks hästi... Tekitas segaseid tundeid: lähedased ei teadnud, kuidas sellises situatsioonis reageerida, kuna lapse sünd peaks õnnelik sündmus olema, ent siis on ju kõik teistmoodi. Sellisel hetkel on raske õnnelik olla... Hakkavad eristuma tõelised sõbrad: kes toetab sind raskel hetkel ja kes mitte. Elus juhtuvadki asjad, mille üle kontroll puudub. Siis tuleb nende olukordadega lihtsalt hakkama saada.»

Janis. | FOTO: Mari-Liis Kriisa

Janis: et pensionäridel oleks kergem

«Tahaksin paremini elada. Et oleks suuremad pensionid ning saaks paremini eriarsti juurde. Et pensionäride elu oleks odavam. Ravimid lähevad kallimaks. Minul lapsi ei ole ja üksiku inimese jaoks on elu ikka väga kallis. Elame kuidagi, hullemaks vist enam ei lähe. Tahaks küll, et elu läheks paremaks, kuigi pensionäridel ei ole vist enam midagi kaotada...»

Kätlin ja Maret. | FOTO: Collin Browne

Maret: kõik mis teed, teed iseendale

Kätlin: «Mul läks autojuhilubade tegemisega pikalt aega: koguni neli aastat ning sel aastal õnnestus need lõpuks kätte saada. Uue aasta valguses olen mõelnud, et suvi võiks tulla sama vahva, kui möödunu. Töötan tänavatoitu pakkuvas bussis ning läbi selle kogemuse olen kohtunud paljude toredate inimestega. Sooviksin, et uuel aastal oleksime rahvusena tolerantsemad. Käin tihti Soomes ema juures ja seal ma ei märka, et teine nahavärv põhjustaks pilke ja negatiivsust... Erisuste suhtes ollakse hoolivamad.»

«Olen äärmiselt positiivne inimene. Proovin negatiivsest loobuda, elan elu täiel rinnal ning leian, et sõbrad on äärmiselt olulised. Oma heade sõpradega olen ühiselt tulest ja veest läbi käinud. Kui sul on inimene, kellega saad vabalt kõigest rääkida, siis tasub teda hoida.»

Maret: «Me siin sõbrannaga just hetk tagasi arutasime, et mul tuleb uuel aastal mehele saada. Aga eks tegelikult on nii, et kui teed seda, mida armastad, siis küllap see armastus kellegi vastu järele tuleb. Asju tuleb teha hingega.»

«Tunnen, et sain mööduval aastal rohkem, kui oleksin oodata osanud. Leian, et unistuste täitumisel on uskumatult suur osa ka nendel inimestel, kes su kõrval on. Näiteks oli mul käesoleval aastal esimene välisreis: käisin New Yorkis ning kogusin selleks pikalt raha. Läksime sõbrannaga koos, meeldis tohutult, aga kahjuks jäi aega väheseks, et kõigega tutvuda. Järgmisel aastal on oodata minu 30. juubelit ja minu suureks üllatuseks sain sel aastal varajaseks jõulukingiks uued piletid New Yorki, et saaksin seal oma 30. sünnipäeva vastu võtta. Ja selle kõige korraldasid minu lähedased! Mainisin lihtsalt seda ideed sõbrannale ja nii see teoks saigi. Seega võivad ka teised sinu ootusi täita, kui seda ise ei suuda või ei saa. See, mida teed teistele, olgu see hea või halb, tuleb sulle endale kaarega tagasi. Puhas karma! Kõik on tehtav: palu ja sa saad.»