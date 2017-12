Tõnis Oja: hüvasti, inflatsioon!

Jällegi, kas tänu või vaatamata rahatrükile, hakkas tööpuudus Ühendriikides ilusasti langema, aga hinnad ei tahtnud mitte kuidagi tõusta ja seda tänaseni. Taas hoiatasid kriitikud kiire inflatsiooni ja dollari väärtuse langemise eest olematusse. Esialgu tunduski, et kriitikutel on õigus: varahinnad hakkasid kiiresti tõusma ning eriti märkimisväärne oli kümnendi alguses toormehindade tõus. Puuvilla hind tõusis 2011. aasta alguses tasemele, mida polnud nähtud USA kodusõja ajast saadik, naftabarrel maksis taas üle 100 ning analüütikud hakkasid rääkima 200 dollarist. Kuld tegi kõigi aegade tippe.

Nüüdseks on toormehinnad vahepeal tagasi tõmbunud, nafta hind kukkus kolm aastat tagasi päris kokku, aga aktsiaturud ja mitmes piirkonnas kinnisvarahinnad teevad uusi rekordeid. Hindade tõus on jäänud vaid finantsturgudele, nn pärismajanduses on hinnad endiselt stagneerunud.

Euroopa Keskpank on olnud Föderaalreservist paari aastaga maas, aga rahatrükist ei pääsenud ka eurotsoon ja samuti pole see soovitud tulemust andnud. Minu küsimusele, kas eurotsooni majandusel on hakanud paremini minema QE (quantitative easing ehk rahatrükk) tõttu või sellest hoolimata, vastas Mario Draghi juunis Tallinnas EKP nõukogu koosoleku järel pressikonverentsil: «QE tõttu.»

«QE on toetanud majanduse taastumist,» toonitas Draghi ning tõi näiteks terve hulga majandusnäitajaid, mis on viimasel ajal näidanud paranemise märke või kerkinud rekordtasemele. «Viimase kolme ja poole aastaga on eurotsoonis loodud viis miljonit uut töökohta,» tõi ta konkreetse näite.

Majandust on rahatrükk elavdanud, aga mõõduka inflatsiooni hoidmist, mis on EKP rahapoliitika põhiülesanne, pole suudetud saavutada.

Nagu öeldud, oli suurriikide rahatrüki peamine eesmärk inflatsiooni stimuleerimine ja deflatsiooni ärahoidmine. Föderaalreservi eelmine president Ben Barnanke uuris oma akadeemilise karjääri ajal Suurt Depressiooni ning sidus selle kestvuse hindade langusega.

«Kestev deflatsioon võib olla tänapäeva majandusele väga destruktiivne ja sellele tuleb väga tugevasti vastu seista,» toonitas Bernanke 2002. aastal peetud kõnes ehk ammu enne keskpanga juhi ametisse astumist.

Hoiatav näide on Jaapan, kus hinnad on paigal seisnud või langenud üle 25 aasta ning sama kaua on maailma suuruselt kolmas majandus olnud tardunud.

Tšehhi majandusteadlane Pavel Ryska kirjutas samas suvel, et deflatsiooni negatiivse mõju kohta majandusele on küll palju argumente, aga vähe empiirilisi tõendeid ja enamik viiteid neile käivadki vaid Suure Depressiooni kohta.

On vähemalt üks periood, kus oli kestev deflatsioon, aga majandus samal ajal õitses – see oli 19. sajandi teisel poolel Ameerika Ühendriikides, kus 1867–1897, mida nimetatakse ka Suureks Deflatsiooniks, langesid hinnad kokku üle viiekümne protsendi. Tuntud finantsajakirjanik ja -kirjanik Roger Lowenstein kirjutab Föderaalreservi loomist käsitlevas raamatus «America’s Bank», et kui rahvasaadik Carter Glass, kes oli üks võtmeisik nii Föderaalreservi loomisel 1913. aastal kui ka hiljem pangandust reguleerinud Glass-Seagali seaduse kehtestamisel, oli üheksa-aastane (4. jaanuaril on tema 160. sünniaastapäev) maksis buššel talinisu (buššel võrdub 35,2 liitriga) 2,84 dollarit, siis 30 aastat hiljem vaid 90 senti.