Aivar Pau: tahan nähtamatut Eesti riiki

Väga pikad sammud on sel aastal astunud muidugi ka nutikate pakiautomaatide tootja Cleveron ning ratastele turvaliste rattaparklate looja Bikeep, kindlasti väärib märkimist hiinlaste investeeringu toel üha uusi turge vallutav Uberi kloon Taxify ning seni paraku ikka veel katsetamise faasis olev Starship. Raugemise märke ei näita Transferwise’i raha kasvatamine hoog – see aasta tõi kaasa investeeringuarvu 240 miljonit –, kahju ainult, et see ettevõte nimetab end avalikus suhtluses ainult ja ainult Briti start-up’iks, isegi hoolimata asjaolust, et arendustööd tehakse valdavalt Eestis.

Need on minu arvates parimad näited eestlaste e-tegemistest laias maailmas sel aastal.

Valitsus, ära tüüta mind!

Häid innovatsiooninäiteid erasektoris on niisiis küll ja küll, aga tulgem tagasi riigi juurde. Nagu eespool selgus, on meie parim riiklik kaup välismaal 10–15 aastat tagasi loodud e-riigi lahendused. Mida teha aga selleks, et jääda ka edaspidi veebis pakutavate avalike teenuste osas maailma liidrite sekka? Milline on järgmine samm?

Kas luua üha uusi ja vingemaid avalikke e-teenuseid? Tänan, ei. Kui ma küsin endalt, kas olen sel aastal kasutanud kasvõi korra mõnda täiesti uut e-riigi teenust, on vastus eitav. Ikka tulud eeltäidetud e-deklaratsiooni, ikka valimiste e-hääl arvutiäppi, ikka avaldused veebis digiallkirjastatult – ühelt poolt super, aga teiselt poolt juba rutiin. On see paha? Tegelikult…

…ma ei tahagi kuulda uutest riiklikest e-teenustest. Mul lihtsalt ei ole aega ega tahtmist nende tarbimise peale aega kulutada, ma tahan keskenduda vaid mulle olulisele ja raisata minimaalselt aega tugiteenustele. Tahan, et need teenused toimiksid minu hüvanguks nii, et ma neist midagi ei tea ega peagi teadma.

Selles osas tõi aasta 2017 kaasa mitu olulist väljaütlemist ja teenust.

«Eestist saab maailma esimene riik, kes ei aja enam asju dokumentidega – vahetatakse vaid informatsiooni. Selle implementeerimine võtab aega paar aastat, kuid näitab, et valitsus tahab olla dünaamiline ja mitte olla kinni dokumentides,» kuulutas riigikantselei innovatsiooninõunik Marten Kaevats ühel suvisel konverentsil.

See oli üks väga tähtis väljaütlemine. Isegi mitte see, et paberil enam arveid ei vahetata, vaid see, et oluline on info ise ning vahendamise vorm tuleb muuta nii märkamatuks ja kiireks, kui infoajastu seda vähegi võimaldab. Et inimese teenindamise seisukohast on palju olulisem riigi kogutud info süsteemne ja nutikalt läbimõeldud klotsideks lahtivõtmine, et selle põhjal kerge vaevaga uusi ja uusi kasulikke komplekte moodustada.

Eesti riik on nimelt aru saanud, pole enam võimalik jätkata süsteemiga, kus ametlikku teavet inimeste, asutuste ja kõige muu kohta tekib järjest enam ning seda kuhjub hoomamatul kujul väga erinevatesse dokumendihaldussüsteemidesse, andmebaasidesse ja arhiividesse. Suur osa sellest dokumentidesse vorbitud teabest on seejuures täiesti kasutu, aegunud ja dubleeriv ning keegi ei saa enam aru, millise inimestele ja ettevõtetele kasuliku teenuse jaoks neid on kogutud.