Darja Saar: kas peegel on kõver?

Eestis on venekeelse avalik-õigusliku meedia arendamise peale mõeldud kriisipõhiselt: kohe pärast pronkssõduri sündmusi (2007) venekeelse portaali rus.err loomine, Krimmi sündmuste järel (2014) venekeelse avalik-õigusliku telekanali loomine. Iga kord järgneb sellele poliitiline arutelu teemal, kas seda investeeringut on vaja ning kas muukeelsed elanikud on piisavalt lõimitud ja Eesti riigile lojaalsed.

Kanalit ETV+ käsitletakse kui päästerõngast kõigile taasiseseisvuse ajal kuhjunud probleemidele ühiskonna sidususe vallas. Avalik-õiguslik televisioon ei ole võluvahend poliitiliste probleemide lahendamiseks. See on abivahend ühiskonnas toimuva peegeldamiseks, probleemide välja toomiseks, avaliku arutelu hõlbustamiseks, silmaringi laiendamiseks, vaba aja sisustamiseks. Kodakondsuse ja keeleprobleemide praktiline lahendamine on poliitikute ülesanne.

Minu meelest on päris märgiline, et ei peaminister ega teised Eesti tipp-poliitikud pea oluliseks vaadata, kuulata, lugeda venekeelset meediat Eestis. Nad ei ole kursis, kuidas kohalik elu on venekeelses meedias kajastatud. Nad lubavad endal teha järeldusi siin elavate venekeelsete inimeste meediaruumi kohta vahendatud kujul. Minu jaoks on see väga halb märk.

Ajaline faktor on oluline. Raadio 4, rus.delfi.ee, 3+ on selle tõestuseks. Olles turul tegijad üle 20 aasta, on neil välja kujunenud oma kindel ja lojaalne auditoorium.

Praegu turule sisenejatel peab olema ülitugev ja agressiivne strateegia ning omanik, kes on vähemalt poole aasta jooksul valmis investeerima keskmiselt 50 000 – 60 000 eurot kuus. Seda üle-eelmisel aastal turule sisenenud TNT ka tegi.

ETV+ on selle kõrval poisike. Käivitamisaastal moodustas telekanali aastane turunduseelarve umbes 30 000 eurot. Küll aga on eelarves koht sünkroontõlkele, mida eelmisel aastal suunati Ungari keelekanalisse, et vaatajaid mitte eemale peletada. Kaebusi küll enam ei tule, kuid kahju see jõudis tekitada siiski. Need, kes esimestel päevadel huvi pärast juhtusid telekanalit vaatama, on siiani kerges šokis. Küll on aga täidetud keeleseaduse nõuded. Telekanalile läheb see igal aastal maksma ligi 50 000 eurot.

Veel üks vaieldav kuluartikkel on vabalevi. ETV, ETV2 ja Tallinna TV kuuluvad Multipleks 1 paketti. Olles Multipleks 6 paketis, ei jõua ETV+ oma vaatajateni just kõige parema kvaliteediga. Kas on mõtet jätkata vabalevi teenusele raha kulutamist lihtsalt selleks, et panna linnuke, et telekanal on vabalevis olemas? Kui see lineaarset vaadatavust niikuinii ei mõjuta, siis äkki on aeg sellest loobuda?

ETV+ on praegu suurim tootmis- ja loominguline tõmbekeskus venekeelsetele teleajakirjanikele Eestis. Interneti-, trüki- ja raadioajakirjanikud, režissöörid, produtsendid, helirežissöörid saavad rakendust just kanali ETV+ projektides. Näiteks MK-Estonia peatoimetaja Andrei Titov, keda võib julgelt nimetada säravamaks Eesti saatejuhiks ja teleajakirjanikuks, keda hea meelega ootaks tööle ükskõik milline Venemaa föderaalkanal ning kes juhib kanalis ETV+ hommikusaadet «Kofe+». PBK reporter Aleksei Ivanov, kes osales sel hooajal saatesarja «Joondu, valvel!» tootmisel toimetajana. Tallinna TV režissöör Aleksei Mutovkin, kes vastutab Narva stuudio iganädalase analüütikasaate «Rahvale tähtis» eest.