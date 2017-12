Tiit Toomsalu: tõdede paljususest ja ajastulisusest

Nii sünnib subjektivismil tuginev avaliku ruumi «tõde», mis mängib «põlvkondlikul arusaamal» ümbritsevast maailmast ja on kaugel «tõest» kui objektiivsetel kriteeriumitel tuginevast väärtuskategooriast.

Tõe ajastuline, põlvkondlik olemus

Vahtre möönab tõe ühiskondlik-psühholoogilist, ajastulise dimensiooniga olemust ka ise: «Me ei saa suhelda ega mõelda eeldamata, et asjad on või olid mingil kindlal moel ja mitte teisiti ning meie teadmine või arvamus seda tegelikkust ei muuda. Tõe olemasolu eelduseta ei püsiks koos ükski inimkooslus, sest suhtlemine muutuks võimatuks[8]. Kogu inimtegevus põhineb usul tõe olemasolusse.»

Mis puutub tõe põlvkondlikkusse, sedastab Maarja Vaino viitega Argo Velmetile oma «Lapsemeelestuvas Eestis»:

«Loomulikult on eestlaste perspektiiv väga oluline, loomulikult me käsitleme jätkuvalt küüditamist, laulvat revolutsiooni ja ERSPd, aga me ei tohi ära unustada, et okupatsiooni kogeti ka teistmoodi. Sisserändajate kogemused erinesid struktuurselt eestlaste omast, aga ka näiteks 1970. aastatel üles kasvanud eestlased tajusid okupatsiooni teistmoodi kui 1950ndate põlvkond.»[9]

Lisaksin – ka 21. sajandil ellu astunud ja astuvate põlvkondade tõetunnetus on põlvkonnakeskne ja paratamatult erinev eelnevate põlvkondade omast. Seda ühise elukeskkonna paratamatute muutuste mõjul. Sest – mitte indiviid ei kujunda keskkonda, vaid keskkond kujundab indiviidi.

Carl Robert Jakobson kiitis tsaariaega pärisorjuse kaotamise eest ja samas rütmis tuksus eesti rahva enamuseks olnud talurahva süda. Linnaproletariaat hääletas Eesti Kubermangu nõukogu valimistel 1917. aastal massiliselt Pöögelmanni-Anvelti bolševistliku nimekirja poolt – ja see oli nende põlvkondlik tõenägemus helgest tulevikust. Meie vanaemad kiitsid «kuldset Pätsi aega» vaatamata režiimi ja riikluse krahhile. Nõukaaja Eesti maarahvas kiitis Johannes Käbinit ja tema maaelupoliitikat – sest «maa täitus rahvaga» ja lauad olid lookas hea ja parema all. Laulva revolutsiooni põlvkond ei unusta surmani Balti ketti ja iseolemise ootusärevust. 21. sajandil ellu astunud põlvkonna jaoks on euroliidusisene avatus hüveks, mis kujundab arusaama «kosmopolistlikust tõest» kui prioriteedist.

«Põlvkondlik tõde» ja «komberuum»

On mõistetav, et ühiskondlike arusaamade põlvkondlikult struktureeritud erinevused eeldavad teatud sidusa elemendi toomist subjektivismil põhinevasse tõekäsitlusse võimaldamaks pehmendada ühiskonnasisest põlvkondade vahelist väärtuskonflikti. Jäme ots diskussiooni esilekutsumisel on olnud järjekordselt vabariigi presidendi käes.

Seekord läänelikku liberalistlikku tõemudelit Eestisse kandva uue põlvkonna esindaja – Kersti Kaljulaidi – kaudu, tuues eelmisel aastal vabariigi aastapäevakõnes filosoofilisse kõnepruuki «komberuumi mõiste»[10].

Mis on mis?

Vabariigi president defineerib seda kultuuriruumi (keel ja kunstid), harjumuste ja tavade sümbioosina, mis loovat sidusa keskkonna. «Eestlane saab olla igaüks, kui ta tunnustab meie keelt, kombeid ja väärtusi,» deklareerib riigipea. Proua president ei täpsusta, mida peab väärtuste all silmas ega seda, millist põlvkondlikku tõde seab esiplaanile, kuid tunnustab erinevate tõdede olemasolu. «Meil endilgi on erinevad kombed, erinevad ootused elule ja erinev maailmavaade,» rõhutab ta.

Kokkuvõttes kumab tõdemus «komberuumist» kui ideoloogiast, olgu selle all mõistetud läänelik liberalism või kohalik rahvuslik konservatism.