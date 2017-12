Orenti Kampus: okupatsioon kui teenimisvõimalus

Milline on see «demokraatia», millest võiksid Vene tankid üle sõita? «Kersti Kaljulaid ja teised praeguse okupatsioonirežiimi asehaldurid ja käsilased, «liberaalse demokraatia» eestkõnelejad Eestis.» (V. Vihuri, «Repliik: vaadake, okupandid, see on teie liberaalne demokraatia»)

Teisisõnu, Vene tankid võiksid jälle vabastada iseseisva Eesti Vabariigi, vabandust, okupatsioonis oleva Eesti Vabariigi, et saaksime olla jälle vabad Venemaa koosseisus. Et üks EELK vaimulik tunnistab, et me oleme okupatsioonis, siis pole imestada, et EELK eestkõneleja küsib valitsuselt okupatsioonikahjude – sest meil on ju ka praegugi nõukogude (Euroopa ja Euroopa Liidu) okupatsioon, mis laseb kirikuhoonetel laguneda ega aita kaasa Kristuse kuulutamisele, vaid hoopis takistab – heastamist. Võimalik siis, et selline hämmastust tekitav mõtteviis ongi EELK tänane vaimuseis, sest kahe või kolme tunnistaja ühise tunnistuse põhjal on asi tõene ning Kristus nende vahel. Aga muidugi, minu hämmastus ei tähenda suurt midagi.

Ja lõpetuseks. Vaimulik, kellel pole kahju praeguse Eesti Vabariigi lõppemisest – näiteks Vene Kirikul pole, sest me niikuinii pole vabad – kurdab, et lääs pole kristlik ja meie riik samuti. Vähemalt mina saan tema tekstist niimoodi aru.

See, et lääs pole kristlik, on väga ammune tõsiasi. Selle ilmestamiseks ma tsiteeriksin Uku Masingut aastast 1929: «Vaenlasteks saavad patrioodid, sest kristlus on enam kui universaalne; vaenlaseks kapitalistid, sest kristlus on järsem kui iga sotsialism; vaenlasiks sotsialistid, sest kristlus tahab vendlust südame, mitte päevapalga järgi; vaenlasiks kommunistid, sest kristlus ei taha vägivalda.»

Jumal sündis inimeseks, et inimesed elaksid hoopis teistmoodi, looksid uue ühiskonna, sellise, mida meie ei ole tunda saanud. Kristlust ei leia ei läänest ega idast Masingu järgi.

Ja miks ma ei peaks teda uskuma? Ei ole olemas kristlikku patriotismi ja nii edasi, ei ole olemas «kristlikke väärtusi». Kui kristlus muutub omadussõnaks, siis pole enam kristlust. Nagu pole olemas ka kristlikku armastust. On vaid Armastus, kes sündis inimeseks, et inimesed saaksid kristlasteks. Oleksid lihtsalt kristlased, see tähendab Inimesed. Olgem siis inimesed, ikkagi inimesed, ja andkem raha abivajajatele-palujatele, et «astuda Eesti Vabariigi 100. juubeliaastasse lepitatult ja rõõmsa südamega» (EELK, 21.12.2017).