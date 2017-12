Eesti sisepoliitika 2017/2018 ehk pärast peenhäälestust

2017. Elu võimalikkusest vasakpoolse valitsuse all

«Eesti on jõudnud peenhäälestuse ajajärku,» ütles 2015. aasta detsembris peaminister Taavi Rõivas intervjuus Sakalale. «Peenhäälestus» on näide pealtnäha süütust metafoorist, mis võib poliitikas sama hästi kui revolutsiooni korraldada. Mööduv aasta oli selle revolutsiooni nägu.

Loomulikult ei avanud see väljend üksi Keskerakonna teed valitsusse, kuid Rõivase pillatud sõnad andsid konkurentidele ja avalikkusele termini, millega ikka ja jälle diagnoosida seisundit, millesse Eesti Reformierakonna käe all on jõudnud. Kui Margus Tsahkna 2016. aasta oktoobris lisas, et Reformierakond on seisakumootor, sai Rõivase peenhäälestuse ajajärk Eestis läbi.

Sotsiaaldemokraadid ning Isamaa ja Res Publica Liit (IRL) tegid koalitsiooni Keskerakonnaga ning kui seni oli Rõivas soovinud pilli peenelt häälestada, siis uus koalitsioon katkus pillikeeled sootuks lahti ja pani need tagasi hoopis teises järjekorras. Senine maksunduse ja riigijuhtimise loogika mängiti ümber.

Eelmise aasta lõpus võis ainult aimata, mis tulemas on, sest uuel valitsusel oli veel laialt käes ning esimesed prohmakad anti varmalt andeks. Ent mida kuu edasi, seda teravamaks on läinud kriitika valitsuse pihta.

Kindlasti on üks põhjus muutus valitsemisloogikas. Kui Reformierakonna ajal oli koalitsioonileping kivisse raiutud, siis nüüd on see pigem veebis reaalaajas jälgitav tekst, mida võidakse iga hetk redigeerida. Seda tõestas veenvalt IRL, kes pärast Helir-Valdor Seedri esimeheks valimist hakkas aina enam nõudma igasuguseid muudatusi, ja need viidi ka ellu.

Teine kriitika põhjus võib olla ka harjumatus, et Eestis on valitsus, mille enamus on vasakpoolne. «Hirmud, mida Reformierakond on pidevalt Keskerakonnaga seostanud – Venemaale lähenemine, demokraatia hülgamine, tohutu majanduslangus jne –, ei ole teoks saanud,» sõnab politoloog Tõnis Saarts. Kuna need hirmud pole tõeks saanud, on vasakvalitsus püsinud.

Seetõttu ongi viimane aasta olnud eestlastele poliitikakool. «Meil on üle mitmekümne aasta poliitikas normaalne tasakaal. On parem tiib ja vasak tiib, mõlemad on tugevad. Ükski suurematest ei ole otseselt välistatud – Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) pole suurimate seas,» ütleb Saarts. Tõeline vabaturg.

Seetõttu on ka valitsuserakondade reiting käinud üles-alla nagu börs segastel aegadel. Saartsi sõnul nagu valitsuse tegevuski. «Valitsuse toetus on olnud üsna kõikuv, sest valitsuse poliitika on olnud üsna kõikuv. Ühelt poolt on koalitsioonipartnerite seltskond väga mitmekesine, teiselt poolt on neil tulnud vigadest õppida,» selgitab Saarts. Eriti intensiivne valitsemise õppeprogramm on olnud Keskerakonnal, kes alles hakkab aru saama, kuidas valitsust juhtida.

See kõik on tulnud üsna hullumeelsel aastal, sest juulist alustas Eesti Euroopa Liidu nõukogu eesistumist, milles oli väga tähtis roll kanda Eesti ministritel. Tolleks ajaks oli valitsuse alguspäevilt jõutud välja vahetada juba viis ministrit. Neist neli lausa eesistumise künnisel, juuni alguses.

Üsna samal ajal eesistumisega käivitus kohalike omavalitsuste volikogude valimiste kampaania. Kolme valitsuserakonna jaoks ootasid vastust lausa eksistentsiaalsed küsimused. Kas Keskerakond suudab valimisi võita ka Edgar Savisaareta? Jah, suudab küll. Kas sotsiaaldemokraadid võidavad vastandumisest EKREga? Ei, ei võida. Kas IRL hääbub valimiste järel? Ei, ei hääbu.