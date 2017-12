Daniel Pipes: dimmide häving: kristlaste trauma Lähis-Idas

Pühal Maal moodustasid kristlased Osmani võimu ajal kümnendiku elanikkonnast, nüüd on neid kahe protsendi ringis. Petlemmas ja Naatsaretis, kahes kõige tuntumas ristiusuga seonduvas linnas, olid kristlased enamuses peaaegu kaks tuhat aastat. Nüüd on see läbi ja neis linnades on enamik elanikke muslimid. Jeruusalemmas oli 1922. aastal kristlasi rohkem kui muslimeid, nüüd on Jeruusalemmas kristlasi pelgalt kaks protsenti. Väljarändest hoolimata nendib muslimist Palestiina ajakirjanik Khaled Abu Toameh, et «Iisrael on Lähis-Idas ainuke koht, kus araablastest kristlased saavad tunda ennast kaitstud ja turvaliselt.»[4]

Wall Street Journal annab teada, et tänapäeval elab «väljaspool Lähis-Ida rohkem araablastest kristlasi kui piirkonnas. Välismaal elab umbes 20 miljonit, Lähis-Itta on aga jäänud 15 miljonit araablasest kristlast, nagu väidab möödunud aastal kolme kristliku heategevusorganisatsiooni ja Ida-Londoni ülikooli koostatud aruanne.» Hudsoni Instituudis töötavat Samuel Tadrost tsiteerides sedastatakse, et Ameerika Ühendriikides on kopti kirikute arv järsult kasvanud: 1971. aastal oli neid kaks, 2017. aastal 252.

Idakristlased on üritanud kriisiga toime tulla mitmel viisil. Ma puudutan neist kolme.

Melkiidi katoliiklased, kes põhiliselt elavad Liibanonis ja Süürias, on üritanud probleeme vältida, öeldes muslimitele täpselt seda, mida nood ihkavad kuulda. Antiookia patriarh Gregorius III Lahamus teatas 2005. aastal lausa järgmist:

«Me oleme islami kirik [...] Islam on meie keskkond, kontekst, milles me elame ja millega me oleme olnud ajalooliselt seotud [...] Me mõistame islamit seestpoolt. Kui ma kuulen Koraani salmi, ei ole see mulle võõras. See on selle tsivilisatsiooni väljendus, millesse ma kuulun.»[5]

Gregorius süüdistas islamismis ainiti läänt: «Fundamentalism on haigus, mis on pääsenud valla ja võtnud maad lääne modernsuses valitseva tühjuse tõttu.»[6] Samas vaimus süüdistas Gregorius 2010. aastal Iisraeli džihadistide rünnakutes idakristlaste vastu: «Vägivallal ei ole midagi tegemist islamiga [...] See on tegelikult vandenõu, mille on kavandanud sionistid ja mõned sionistliku kallakuga kristlased eesmärgiga õõnestada islamit ja mustata selle mainet. [...] vandenõu ka araablaste vastu [...] eitamaks nende ja eriti just palestiinlaste õigusi.»[7]

Ta lisas 2011. aastal, et Palestiina-Iisraeli konflikt on «ainuke» põhjus, miks idakristlased Lähis-Idast lahkuvad ning see põhjustab nende “«demograafiline väljasuremise».[8]

Gregoriuse lähenemise võib võtta kokku nii: muslimid, palun ärge tehke meile viga, me ütleme kõike, mida te soovite. Meil ei ole omaenda identiteeti. Me olemegi õigupoolest lihtsalt üht liiki muslimid. See on ehe dimmilikkuse ilmutamine dimmijärgsel ajastul.

Gregorius III Lahamus | FOTO: Latin Patriarchate of Jerusalem

Maroniidid on ajalooliselt pakkunud niisugusele eneseeitusele lausa risti vastupidist näidet. Teoloogilistel (katoliku kirik) ja geograafilistel (mäed) põhjustel on nad olnud Lähis-Ida kõige enesekindlam ja vabam kristlik kogukond. Isepäiste ja relvastatuna on nad hoidnud muslimi isandad endast piisavalt kaugel.

1926. aastal suutsid nad täiesti ainulaadselt panna imperialistliku suurjõu Prantsusmaa looma just neile mõeldud riigi Liibanoni. Ent maroniidid läksid ahneks: selmet leppida nõndanimetatud Väike-Liibanoniga, kus nemad ja teised kristlased oleksid moodustanud 80 protsenti elanikkonnast, nõudsid nad ja saidki Suur-Liibanoni, kus neid on alla 40 protsendi. Pool sajandit hiljem, 1976. aastal, pidid maroniidid selle ülepingutamise eest ränka hinda maksma, kui muslimid alustasid viisteist aastat kestnud sõda, mis murdis maroniitide võimu.