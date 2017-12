Nina L. Hruštšova: Igor Setšin – viimane silovik?

President Vladimir Putini režiim on samamoodi sfinksipalgega nagu teisedki, mis on eales Venemaad valitsenud, nüüd aga on sel välja pakkuda uus müsteerium. Kas Igor Setšin, küllap kõige tugevam neist Peterburi silovik'idest, kes aitasid 18 aasta eest Putini režiimil võimule tulla, on tõepoolest nüüd langemas?

Silovik'id ehk jõuametkondade esindajad, hallid mehed, kes on välja kasvanud julgeoleku- ja sõjaväestruktuuridest, on Venemaad kantseldanud terve viimase põlvkonna vältel. Setšini karjäär riikliku julgeoleku komitees (KGB) oli lennukamgi kui Putinil ning ta on täitnud oma soosija administratsioonis paljusid tähtsaid ametikohti. 2012. aastast on ta riikliku naftagigandi Rosnefti, Venemaa suuruselt kolmanda ettevõtte (Gazpromi ja Lukoili järel) tegevdirektor. Rosnefti nõukogu esimees on teatavasti alates käesoleva aasta septembrist endine Saksamaa kantsler Gerhard Schröder.

Setšini juhtimisel on Rosneftist saanud riik riigis, millel on veerand miljonit töötajat, käive ulatub 65 miljardi dollarini (54 miljardit eurot) ning tütarettevõtteid on kodu- ja välismaal 50 ehk sama palju nagu Gazpromil. Sealjuures on Rosneft isegi Gazpromist enam liikunud edasi Putini süsteemi sisse tallatud rajal juba sealtpeale, kui 2004. aastal võeti üle Jukose varad pärast seda, kui tolle ettevõtte juht, Putini-vastane Mihhail Hodorkovski oli maksupettuse ja vara omastamise süüdistusega vangi mõistetud.

Setšin on alati Putiniga otse suhelnud. Venemaal on paljud arvanud, et ta on ühtlasi KGB järglase föderaalse julgeolekuteenistuse (FSB) silmadeks ja kõrvadeks loodusvarade sektoris, mis moodustab Venemaa majanduse tuumiku ning kujutab endast riigi korrumpeerunud võimuvõrgustike tähtsaimat puutepunkti.

Ometi on Setšin praegu segatud väga avalikku – ja sümboolselt tähenduslikku – kohtuvõitlusse. Teda on kutsutud kolm korda tunnistama Moskva kriminaalkohtusse endise majandusarengu ministri Aleksei Uljukajevi vastu algatatud süüasjas. Setšin on aga jätnud iga kord kohtusse ilmumata ning tema kantselei andis alles äsja kohtule teada, et teda ei ole saadaval enne järgmist aastat.

Setšini ettekäänded ilmumata jätmiseks on olnud üsna tavapärased: kohtukutse on kaotsi läinud ning ajakava – millesse on mahtunud näiteks suured riiklikud reisid Vietnami ja Türki – ei võimalda määratud ajal kohtusaalis viibida. Kuid juba see, et Venemaa kohus annab Setšini mõõtu tegelasele üldse korralduse avalikult tunnistajapinki ilmuda, on äärmiselt ebatavaline. Kremli poliitikailmas on see suisa erakordne.

Setšinil otsustati pisut tiibu kärpida

Kõik algas aasta eest, kui Uljukajev võeti kinni Rosnefti Moskva peakorteris, kus ta väidetavalt üritanud Setšinilt saada altkäemaksuna kaht miljonit dollarit (umbes 1,7 miljonit eurot), lubades vastutasuks toetada Rosneftil kavas olnud regionaalse naftakompanii Bašneft aktsiapaki enamuse omandamist. Setšin olevat juba eelneva selleteemalise vestluse järel andnud Uljukajevist teada FSB-le, kes nüüd ootas parajat hetke ministri kinnivõtmiseks.

Teatavasti töötab kogu Venemaa altkäemaksude najal, mistõttu otsus võtta keegi vahele altkäemaksuga ei ole kunagi seotud ainult seadusetähest kinnipidamisega. Praegu on see, miks Setšin otsustas lasta Uljukajevi kõrvaldada, seniajani ebaselge. Võib-olla ta tundis, et ministrile tuleb meelde tuletada, milline on tema õige koht Kremli jäigas hierarhias. Võib-olla aga, nagu levivad kuulujutud, kavatses Uljukajev koos veel mõne võimukandjaga Setšini tiibu kärpida, tõkestades Rosneftil Bašnefti aktsiate omandamise.