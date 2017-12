Tallink - hing ihkab midagi muud

Paljudele võib Pandi nimi seostuda pigem rösteris kala grillimisega, aga see ei muuda asjaolu, et neil meestel on õnnestunud üles ehitada Läänemere suurim laevafirma. Hanschmidti juhitud Ühispank oli andnud kiratsevale Hansateele kõvasti laenu ja vajas nüüd laevafirma etteotsa just Pandi-sugust meest, kes Hansateele järgmise käigu sisse lükkaks.

Vahepeal on Hansateest saanud Tallink, mis võttis üle Silja Line’i, asutas taksofirma, ehitas hotelle ja spaasid. Hanschmidt on saanud 56- ja Pant 52-aastaseks. Oma elutöö eest saadav raha võimaldab neil veel nii mõndagi uut ära teha.