Kristiina Baum: talvisest teede hooldusest Rootsis

Sellest on möödumas aasta, kui kolisin Rootsi. Talv siin polegi nagu eriti talv, kui just Eestiga võrrelda. Jaanuaris ehk näpistab pisut ja juba algabki kevad. Talvega meenub kodumaal kahjuks vaid üks asi – pidev lumes sumpamine ja märjad saapad. Stockholmi korrashoitud tänavad lubavad aga kanda ka kõige kallemaid jalatseid.

Kui kolisin kümmekond aastat tagasi ühte Eesti väikelinna, ostsin esimese asjana talvesaapad. Sellised korralikud, maanaise omad. Neid sai siis pliidi ees igal õhtul kuivatatud ning rasvaga pehmeks määritud. Neile, kes ise sedasi pole aastast aastasse pidanud tegema, võib kirjeldatu isegi romantilisena tunduda – ja ei hakka mina seda kujutluspilti ära rikkuma. Võin ainult täpsustada, et mina neid aegu tagasi ei igatse.

Lumehanged Pärnus | FOTO: Ants Liigus / Pärnu Postimees

Talve veetmine maamajas tähendas ilmastikust sõltumist. Kunas lähed, kuhu lähed ja kellega – kõike seda otsustas talveilm. Valged maad katvad ebemed olid ühest küljest äärmiselt ilusad, teisalt tähendas lume tulek probleemidejada algust, mis leidis lõpu vaat et alles kevade tulekuga maikuus. Sest kui sa noore emana kolmeaastast, enda ja tema elu ohtu seades, kelguga järel vead ja enda taha pika autoderodu korjad (sest hooldamata kõnniteed tähendavad autode vahele sõiduteele kolimist), siis on see probleem. Nagu ka see, kui tunni ajaga vaevu kilomeetri edasi liigud, sest vastsadanud lume all on jäine korp, millel pool uisutades, pool kakerdades kuidagimoodi ja konte murdmata sinna ja tagasi üritad jõuda.

Stockholm on õnneks piisavalt asustatud, läbimõeldud ning teenindatud, et elanikkonda säärastest ebamugavustest ning mõtetustest säästa.

Roosti pealinnas elab ligi miljon inimest, jaotatuna 5000 ühe ruutkilomeetri peale. Enamik neist reisib igapäevaselt töö ja kodu, lasteaia ning toidukaupluse vahet.

Vaade Stockholmile. | FOTO: Scanpix

Oktoobri esimesest kuni aprilli viimase päevani välja vastutab linnavalitsus selle eest, et sõidu- ning kõnniteed oleks talvisel ajal hooldatud. Vastav seadus sai kirja pandud juba aastal 1927. Nagu ka Eestis ostavad linnaosade haldusüksused lumelükkamise, teede liivatamise ning soolatamise teenuseid alltöövõtjatelt. Teemasinad uhavad ligi 4000 Stockholmi tänaval ja hoiavad neid lumest ja lörtsist puhtana. Aastaringsele hooldusele kulutab linn üle kolme miljardi Rootsi krooni (umbes 303 miljonit eurot). Ehk nähakse vaeva just seetõttu, et hooldamata teede pärast kellegagi õnnetus ei juhtuks. Nimelt on valurahade nõudmine, ja ka saamine, siin üsna levinud.

Kui ma Eestist lahkusin oli minu koduasulas trend, et kohalikud põllumehed hankisid põllutraktoritele lumelükkamise sahad ette ning kindlustasid endale seeläbi sissetuleku ka talvel. Kõik tundsid kõiki, tutvuste kaudu sebiti üksteisele tööotsi ja nii see väikeses kohas pidigi käima, teisiti poleks inimlik. Enamik põllumehi oli heasüdamlikud ja kohusetundlikud ning nende huvi oli kohaliku kogukonna aitamine. Nii tehti tööd aastast aastasse, poolmuidu ja ikka rohkem kui tööandja nõudis.