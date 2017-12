Jakob Remmel: kuidas näevad välja jõulud Eestis 2067. aastal?

Eesti ühiskonnas on loodud kuvand jõulude kulminatsioonist kui rahulikust ja tähendusrikkast ajast perekonna keskel.

Kui jälgida aga trende, siis jääb pigem mulje, et jõulud on üsna killustunud ning keerukas aeg kalendris, mida tuleb jagada aina enam erinevate suhtevõrgustike vahel.

Mitmete minuealiste noorpaaride jaoks tähendab see praktiliselt seda, et mõlema poole vanemate külastamiseks tuleb kahe kodu asemel käia läbi neli (lisaks veel vanavanemad).

Selle kõige taga ei ole midagi muud kui katkised perekonnad, mis omakorda tekitavad uusi katkiseid inimesi.

Mingil põhjusel on meie kiiresti muutuv ning olemasolevaga rahulolematu maailm proovinud tehnoloogiale omast pidevat uuendamist rakendada ka lähisuhetes.

Selle eksperimendi tagajärjed saavad olema aga veel traagilisemad kui me täna näha ja ette kujutada oskame.

Millise tuleviku suunas me triivime?

Olen proovinud mõelda, millised võiksid välja näha ühe keskmise tänase noore jõulud, kui ta ühel päeval pensioniikka jõuab.

Julgen arvata, et kui praegused trendid jätkuvad, siis saab jõuluperiood olema keerulise kärgpererägastiku lahti harutamine, mida saadab kolme erineva partneriga kolm last, sellest hoolimata aga üksindus, kuna kõik need suhted on olnud ajutised ja suurema tähenduseta.

Ma ei taha kirjutada pessimistlikult, kuid fakt on see, et ühiskonnas, kus rohkem kui pooled abielud lahutatakse, siinkohal arvestamata, et enamikku veel kergemini purunevaid suhtevorme ei registreeritagi, tuleb eestlastel küsida, millise tuleviku suunas me triivime.

Tänane penisonäride põlvkonna valdavalt püsivad abielud ei tohiks meie reaalsustaju hajutada märkamaks fakti, et sellisel kursil jätkamine toob kaasa lähisuhete vallas igal aastal aina mustemad jõulud. Milline on siis aga alternatiiv purunevatele perekonnasuhetele?

Christopher Ellisoni juhtimisel läbi viidud sotsioloogiline uuring Texase Ülikoolis, mis avaldati Journal of Marriage and Family akadeemilises ajakirjas tõi esile, et Ameerikas on abielu püsimise tõenäosus laias laastus 50 protsenti kandis.

Seda hoolimata sellest, kas abielus isik nimetab ennast kristlaseks või mitte (inimeste usulise kuuluvuse mõistete devalveerumist on näidanud kõik viimased sotsiloogilised uuringud ka Eestis).

Samas uuringus tuli aga välja ka see, et nende abielupaaride puhul, kes regulaarselt igal päeval koos palvetavad, on lahutamise tõenäosus tugevalt alla ühe protsendi. Tegemist on äärmiselt muljetavaldava statistikaga. Paarid, kes ennast mitte ainult kristlaseks nimetavad, vaid ka selle nimetuse kohaselt elavad, viivad oma suhte purunemise tõenäosuse miinimumini.

Ma ei taha sellega väita, et uskmatute inimeste abielud ei saa püsida ega ka seda, et pelgalt religioosse palve pidamine annaks täieliku garantii suhte püsimisele, kuid selge on see, et abielupaarid, kelle jaoks ühine usk on sisuline ning praktilist elu mõjutav, omavad rohkem kui 99 protsenti tõenäosust suhte püsimisele.

See näitab, et vaimulik ühtsus ja lähedus on oluliselt püsivam suhte aluskivi kui füüsiline välimus (mis ajas kaob) või emotsionaalne side (mis ajas muutub).