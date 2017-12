Triin Vihalemm: kanalit keelates tuleb midagi asemele luua

Postimees on algatanud tänuväärse debati seoses telekanalilt PBK ekraaniaja ostmisega Eesti äri- ja avalike organisatsioonide poolt. Kahtlemata aitab propagandakanali «toitmine» kohaliku sisuga selle positsiooni tugevdada. Ka juhul, kui kanalit kasutatakse vaid reklaami ja kommunaalinfo edastamiseks, aitab see kanalil luua neutraalset kuvandit.

2011. aasta integratsiooni monitooringus arvas 27% vene keeles küsitletutest, et PBK on Baltimaade avalik-õiguslik kanal. Võimalik, et viimaste aastate infosõda on inimeste teadlikkust kanali päritolu suhtes suurendanud, kuid tõusnud on kanali huvi näidata end neutraalse ja kasuliku info pakkujana, saavutamaks auditooriumi suuremat usaldusväärsust.

Oletan seetõttu, et Eesti organisatsioonidele tehakse PBKsse üsna soodsaid ekraaniaja pakkumisi. Arvestades veel juurde meediakanalite maastiku üha suureneva killustatuse, on arusaadav, et PBK on nii ametkondade kui ka ettevõtete meediaplaneeringutes olulisel kohal.

Vajadust põhimõtteliselt eitamata tuleb aga küsida, kuidas hakkab infovahetus venekeelse kodanik-tarbijaga kulgema siis, kui see kanal otseses või sümboolses mõttes ära keelatakse?

«Integratsiooni monitooring 2017» näitab, et venekeelses auditooriumis on 80% jaoks olulised infoallikad igapäevaselt ümberringi toimuva kohta sõbrad, pereliikmed ja tuttavad, 71% jaoks Venemaa telekanalid ja 70% jaoks PBK Eesti uudised, järgneb suhtlemine töökaaslastega (oluline 68% jaoks) ning «Aktuaalne kaamera» vene keeles (oluline 61% jaoks). Oluliste infokanalite esikolmik on püsinud läbi aastate väga stabiilselt ja näitab kaudselt ka inimeste harjumust vajalikku infot otsida.

Näiteks kriisiolukorras, kus info saamisest võib sõltuda elu, tervis ja vara säilimine, kalduvad venelased jt rahvustest inimesed tõepoolest eestlastest sagedamini helistama tuttavatele, selmet oodata meediast ametlikke teadaandeid. Kui Eesti organisatsioonidelt tulevate kohalike uudiste ja tarbeinfo sissevool PBKsse väheneb (uudiseid toodab PBK toimetus muidugi edasi ja ka osa reklaami jääb alles), siis n-ö kompensatoorselt tõuseb tõenäoliselt suust-suhu infoedastuse ning ka «Aktuaalse kaamera» mõjukus venekeelse auditooriumi seas.

Kas nendest infoallikatest ei piisa?

Riigi ja kogu ühiskonna huvi on hoida stabiilsust nii majanduslikus kui ka poliitilises mõttes, et avalikke teenuseid pakkuvatel asutustel oleks võimalik elanikke nende õigustest, võimalustest ja kohustustest teavitada, nõu anda, tagasisidet saada ning kaasata. Valimiste ja kodanikualgatuste kõrval on just avalike teenuste tarbimine ja avalikud ennetus-, teavitus jm kampaaniad väga oluline tagasiside kanal riigivalitsemises.

Mida teha nende inimestega, kes vaatavad Venemaa telekanaleid, töötavad koos endaga sarnaste väheinformeeritud kaaslastega ning kes nt kriisiolukorras ei teagi, kus (tsiteerides üht intervjueeritut) nende telekapuldil ERRi kanalite nupp asub? Umbes kolmandik Eesti vene keelt kõnelevast elanikkonnast on nii majanduslike kui ka kodanikuühiskonna institutsioonide kaudu väga nõrgalt seotud Eesti ühiskonnaga ning nendega suhtlemiseks ei ole ametkondadel häid kanaleid.

Samas on just see osa elanikkonnast kõige vähem eluga rahul ja ühiskonna arengutes kõige pettunum. Võimalus arendada nendega mingitki ametkondlikku suhtlust, suunata nende inimeste igapäevase elamise viisi, alates maksude maksmisest ja lõpetades suitsuanduri ülespanekuga on oluline mitte üksnes nende endi, vaid meie kõigi turvalisuseks ning heaoluks.