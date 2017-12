Inés Arrimadas - andaluuslanna võit

Kuigi võõrsilt tulnud ja vastupidiselt suurele osale kohalikest veendunud, et Kataloonia peab olema Hispaania osa, on Arrimadasel õnnestunud suurepäraselt kanda kinnitada. Ta on omandanud katalaani keele, võtnud endale katalaani mehe Xavier Cima, kes hindas andaluuslanna südant nii kõrgelt, et loobus oma iseseisvusvaadetest, ning saanud olulise katalaani partei juhiks.

Valimistulemusi vaadates on kahtlane, kas peale Cima leidub veel iseseisvuslasi, kes oleksid Arrimadase võlude võrku langenud. Piirkonna hispaaniameelsed on oma karismaatilise liidri aga vaieldamatult leidnud. Evelyn Kaldoja, Barcelona