Eesti inimesed 2018: Liis ootab välislähetust Liibanoni

Liis. | FOTO: Mari-Liis Kriisa

Liis: et oleks, kuhu tagasi tulla

«Üks ootustest on see, et minu välislähetus läheks hästi. Lähen neljaks kuuks ära Liibanoni: see on Eestist 2000 kilomeetri kaugusel. Soovin, et mul ei tekiks seal mingeid probleeme. Ja kui tagasi tulen, siis soovin, et mul oleks ikka koht, kuhu tagasi tulla ning inimesed, kelle juurde tagasi tulla. Kindlasti ka see, et minu pereliikmetega oleks kõik hästi ning lähedased oleksid terved. Kinnisvarahinnad võiksid langeda: ehk leiaks endale kinnisvaraturult midagi toredat, mida soetada. Kindlasti loodan, et tervis püsiks ning saaks aktiivselt spordiga tegeleda.»

«Ei tahaks ebameeldivaid või ootamatuid üllatusi: et tööl läheb midagi halvasti või kellegagi peres juhtub midagi. Aasta on mingis mõttes pikk, aga mingis mõttes ka väga lühike aeg. Pikemaid unistusi on ka muid, ent kas need järgmisel aastal ka täide lähevad, see on juba teine asi.»

Kerli ja Kaarel. | FOTO: Mari-Liis Kriisa

Kerli ja Kaarel ootavad tõetruusid aastaaegu

«2018. aastal ei tahaks kogeda virinat või paigalseisu. Sooviks näha pidevat arengut kõiges: et ise liiguks ringi ning elu liiguks muudkui edasi.»

«Me tegelikult ka loodame, et järgmisel aastal on aastaajad sellised, nagu nad olema peavad... Et tuleb palju lund, järgneb hästi ilus kevad, siis soe ja mõnus suvi, värviderohke sügis ning lõpuks jälle külm talv. Aga muidu ootame, et oleks rohkelt tantsimist ning palju väljakutseid. Töö peab muretsema: see ei ole unistus, see tuleb ära teha. Tahaks tegelikult suvel Eestis ja miks mitte ka Euroopas ringi sõita. Tahame kogeda, näha, katsuda, kuulda, õppida, harjutada, areneda, mitte paigal seista.»

Kertu. | FOTO: Mari-Liis Kriisa

Kertu: paremad peresuhted ja õppetulemused

«Uuel aastal tahan parandada suhteid oma perekonnaga: mõlema poolega sellest. Loodan, et mu pere soovib sama, sest vastasel juhul muutub asi keeruliseks. Tahaks parandada ka oma õppetulemusi: kuna olen koolilõpetaja, siis on see hetk väga oluline, sest tulemus, millega lõpetan, on tähtis ning sellest oleneb päris palju.»

«Järgmise aasta hirm on see, et ma ei suuda oma eesmärke täita. Näiteks on mul plaanis tuleval aastal kolida, mis tähendab, et pean leidma töö, muretsema uued tutvused ning saama koolis hakkama. Pean kohanema, sest kui kohanemisega tekib probleeme, tuleb tagasilööke ka mujal.»