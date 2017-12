Marti Aavik: tähed ennustavad suurt jama

Mõni otsustab partnerivaliku selle järgi, kas päikesemärgid sobivad. Mõni panustab börsil või kasiinos, kui horoskoop lubab head õnne, või jätab mõistliku tehingu katki, kui horoskoobi koostaja soovitab miskipärast näiteks Kaaludel sel päeval tähtsatest otsustest hoiduda.

Mõnes mõttes võiks ju öelda, et kui usaldusväärse­(ma)t ennustamismeetodit mingi asja kohta pole, siis miks mitte järgida horoskoopi? Kui otsustada ei oska, siis miks mitte visata kulli ja kirja? Ma arvan, et halvaks muutuvadki asjad alles siis, kui tegelikust elust välja sõelutud argumendid soosivad üht lahendust, aga inimene otsustab horoskoobile tuginedes midagi muud.

1984. aastal kutsus mõjukas USA skeptikute organisatsioon (Committee for Skeptical Inquiry) ajalehti üles lisama horoskoopide juurde «hoiatust», et tegemist on meelelahutusega. Enam kui tuhandest toona horoskoope avaldanud väljaandest järgis seda üleskutset vaid umbes 70. Mida sellest arvata? Heatahtlik oletus: toimetused ja omanikud pidasid siiralt oma horoskoope tõsiseks sisuks, mitte meelelahutuseks. Kas teie usute sellist väidet?

Mina arvan, et pigem näitab see ärihirmu suunda: kui meie ütleme oma horoskoobi kohta «meelelahutus», siis ostab astroloogia-usku lugeja «tõsise toote» – äriloogika järgi tuleb niisugused augud kinni toppida. Kui öeldakse otse välja, et ennustusjõudu horoskoobil pole, siis miks peaks seda üldse eelistama mis tahes muule meelelahutuslikule tekstile? Pealegi, siis peaks ju hakkama pingutama, et need, tavaliselt üsna lamedad tekstid, oleksid tõepoolest naljakad.

Portaali skeptik.ee vedaja Martin Vällik ja mitmed teised toredad inimesed on Eesti väljaannetel soovitanud võtta eeskuju ajalehest Helsingin Sanomat, kus horoskoope põhimõtteliselt ei avaldata. Ka minu süda ütleb, et nii talitades kannaksid väljaanded vastutustundliku eliidi rolli… ja ma ei taha olla oportunismi õigustaja.

Samas on selle soovituse järgimise teel «muna või kana» probleem – kumb peaks muutuma enne, kas ühiskond (meedia tarbija ja selle eest maksja) või meedia ise.

Nimelt on Soomes võrreldes Euroopa keskmisega kõige vähem astroloogiasse ja horoskoopidesse uskujaid. Eesti seevastu kuulub horoskoobiusku inimeste protsendilt Euroopa «tippu» koos Slovakkia, Leedu, Tšehhi ja Lätiga (Special Eurobarometer 224 ja 225 «Europeans, Science & Technology», 2005).

Ka Soomes ilmub palju horoskoope ning kaunis astroloog Satu Ruotsalainen on tõeline meediastaar. Eelmise aasta valimiste eel ennustas ta Keskustale suurt võitu. Tegelikult Keskusta kaotas ja Mari Kiviniemi pole enam Soome peaminister. Kuus-seitse aastat tagasi ennustas ta ühele väga tuntud kultuurikriitikule erakordselt head aastat, aga kahjuks suri see mees samal aastal. Parajalt skeptiline ühiskond peab meelelahutuseks seda, et kuulus ennustaja ei leidnud peolt tulles oma autot üles jne.

Meil on niisugust elutervet lähenemist vähe. Ennustajate väiteid ei viitsita tagantjärele tükkideks võtta. Ühed (ajakirjanikud) ütlevad horoskoopidest kuuldes aih ja vuih, «ega keegi ometi arva, et ma neid loen». Teised kiidavad mõõdutundetult oma väljaande «toodet» – lihtsameelsusest või ärihuvist, ons sel publiku jaoks vahet?

Suurepärasedki ajaveebid (skeptik.ee pole ainus) on väheste lugejatega nišitooted, kus totrusi paljastatakse küll tubli järjekindluse ning kohati päris hea huumoriga, aga paraku nõuab neist aru saamine mõningat ettevalmistust, mida kõigil pole.

Tõsiste teadlaste ja erialaajakirjade jaoks (väheste eranditega) on astroloogia küllap suhteliselt ebahuvitav teema – andmebaas ISI Web of Science andis märksõnale «astroloogia» alla tuhande ja märksõnale «horoskoop» alla paarisaja vaste. Seda on väga vähe. Sellega seonduvate artiklite arvult on tipus kirjandusteadlased ja (kunsti)ajaloolased, kellel on tarvis üht või teist sümbolit mõtestada ja praegustele haritlastele tõlkida. Küllalt suure osa (umbes kümnendiku) paigutab andmebaas psühholoogia valdkonda ning pisut ka muudesse sotsiaalteadustesse.

Kas see teema vääriks suuremat tähelepanu? Ühelt poolt mitte, sest asja olemus on laias laastus selge, kui keegi just mõnd väga huvitavat vaatenurka või koguni senist teadmist kummutavaid tõendeid ei leia.

Teisalt meenub mulle kirjeldus põlgusest, millega Rootsi aadlikud kuulasid Stockholmis jutte nõidumistest. Ometi ei kirjeldata ka Eestis toimunud nõiaprotsesse «pimedast keskajast» jutustavates õpikupeatükkides, vaid täiesti luterlikus Rootsi ajas, enam-vähem kõrvu Tartu Ülikooli asutamisega. Ühiskonnas, veel eriti demokraatlikus, on kodanike veendumuste sisul ja teadmiste kvaliteedil kindlasti oma roll mängida ning me ei tea ette, millal ja kuidas ülemäärane horoskoobiusk meid sabast hammustada võib.

Lõpetuseks väike vinjett eksperimentaalpsühholoogiast: miks horoskoobid ikkagi nii usutavad tunduvad?

Kuuskümmend kolm aastat tagasi avaldas teadusajakiri Journal of Abnormal Psychology (1949, nr 44) ameerika psühholoogi Bertram R. Foreri kirjelduse katsest, mille ta oli teinud oma tudengitega. Ta palus üliõpilastel täita ühe isiksuseomadusi mõõtva testi (forer.netopti.net).

Nädal või paar hiljem sai iga üliõpilane kätte kirjaliku hinnangu oma isiksuse kohta. Forer palus üliõpilastel viiepalliskaalal hinnata, kui täpselt on nende isiksuse omadused ära tabatud. Kui Forer üliõpilaste hinnangud kokku lõi, sai ta keskmiseks tulemuseks 4,26 – «väga hea» ja veerand veel tugevusvaruks ka.

Kas äsja sõjast tulnud Forer oli tõesti suutnud leida suurepärase isiksuse omadusi hindava testi? Tegelikult Forer ei vaadanudki testivastuseid, vaid andis kõigile täpselt sama vastuse, mille ta oli horoskoopide tekstidest võtnud. Ometi arvasid üliõpilased, kes nägid ainult neile antud vastuslehte, et see kirjeldab just nende eripäraseid omadusi.