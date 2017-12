Peeter Langovitsi tagasivaade: Kollane Allveelaev G

Neil jõuluõhtutel äratas see mälestusi kuldsetest kuuekümnendatest, ajast, mil minu põlvkonda mõjutasid oluliselt biitmuusika võidukäik ja lillelapsed. Hoolikas valik kodumaistelt tippudelt koolipõlve lemmiklugude eestindatud uusversioone pakub mulle tänaseni mõnusat kuulamist.

Kollane Allveelaev G sündis Tartus muusikute ühekordse projektina, soovina ühiselt esitada eesti keeles 1960. aastate lugusid. Ivo Linna ja Jaak Joalaga lõid kohe kampa Tiit ja Harry Kõrvits ning Karavani-poisid. Inspireerituna The Beatlesi loost ja joonisfilmist «Yellow Submarine», leiti ansamblile nimi. Igaüks pakkus lugusid oma lemmikute seast. Vokaalselt särav koosseis andis lauludele oma näo ja astus esimest korda rahva ette Vanemuises 1989.

Kuldsete hittide eestikeelsed kaverid võlusid kohe. Järgnes menukas kontserttuur ja 16 looga helikassett «Tagasi paradiisis: Kuldsed kuuekümnendad». Neid müüdi 40 000 eksemplari ja 1991 lisandus teinegi kassett.

Detsembris 1997 ilmus Salumuusikult CD-plaat «Kuldsed kuuekümnendad: Läbi lillede», mille 21 lugu ansamblilt Kollane Allveelaev G olid tuttavad varem ilmunud GIGA helikassettidelt. Asjaosaliste sõnul sai plaat nimeks «Läbi lillede» seetõttu, et lood pärinesid kuuekümnendatest, hipipõlvkonna ajast, mil siinmail sai asju tihti vaid läbi lillede välja öelda.

Plaadil musitseerisid Ivo Linna, Jaak Joala, Karl Madis, Harry ja Tiit Kõrvits, Agu Tammeorg, Meelis Punder, Aarne Saluveer ja Jaan Karp. Lood salvestasid Priit Kuulberg ja Jaanus Ling, head tekstid kirjutasid-tõlkisid Vello Salumets, Leelo Tungal, Priit Aimla, Ott Arder jt.

Plaadi avalugu on sama, mis Vanemuises rahvast võlus – hoogne ansambli Equalsi hitt «Baby Come Back», mille eestikeelne tekst teeb projektile lustaka sissejuhatuse. Plaadil pole lugusid Beatlesi repertuaarist (vaid paar takti avaloo lõpus), kuid on pärle teistelt artistidelt: Beach Boys, Hollies, Fortunes, Tremeloes, Kinks, Lovin' Spoonful, Herman's Hermits, Monkees, Turtles, Bee Gees, Cliff Richard jt.

Plaati esitleti 10. detsembril 1997 Niguliste tänaval asunud plaadipoe Heli keldrikorrusel kohvikus Paus. Oma nooruspõlve muusika auks lõid klaase kokku ja kogusid plaatidele autogramme Salumuusiku juht Madis Salum, Ivo Linna ning Meelis Punder kaaslastega, vennad Harry ja Tiit Kõrvits, projektis kaasa löönud Vello Salumets, helimees Priit Kuulberg, telemees Mati Talvik, raadiomees Vello Rand, samuti teised asjaosalised ja ajakirjanikud.

Aastad on möödunud, Kollane Allveelaev G sõidud lõpetanud ja «kolme tenori» tuurid jäänud ajalukku, kuid nende hingega esitatu on tänaseni populaarne ja püsinud raadiojaamade eetris.