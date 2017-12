Tarmo Pikner: mõjukaim isik on Jõuluvana

Sest, kas on ilmas kedagi, kes poleks kasvõi kordki Jõuluvana nime suhu võtnud – mina küll ei usu. Tõsi, möönan probleemi – kõigepealt, Jõuluvana on sotsiaalne konstruktsioon ja teiseks, ei ole selge, kas paigutada Jõuluvana naiste TOP-i või meeste TOP-i. Kuigi valge habe viitab pigem mehele, on tänapäeval esinenud ka musta habemega naisi. Kolmandaks, võib nooremat generatsiooni pahandada, et vanainimene on pandud raskeid pakikoormaid vedama. Seega, ohutum oleks nimetada teda Jõuluisikuks, nagu Kaupo Meiel pakkus.

Nopime teisi mõjukaid - kõige levinum väljaanne Time valis selle aasta inimeseks müstilise isiku nimega Me Too (mitte hiinlane, nagu nimest võiks järeldada, vaid keegi interneti troll). Varem on Time olnud palju konkreetsem (kui Arvuti ja Sina kõrvale jätta) – mõjukaimad on olnud ühest otsast Hitler, Stalin ja Putin, teisest - Roosevelt, paavst Franciscus ja Bono.

Meie sotsiaalse konstruktsiooni – presidendiameti - puhul on põhjust märkida, et seda koormat kandev Kersti Kaljulaid on 50 mõjukaima naise seas esile tõstetud märksõnadega LGBT õigused, sisseränne (mille sisse me küll rändame?) ja muud sotsiaalsed küsimused (Londonis asuva soolise võrdõiguslikkuse ühingu Atalanta arvates).

Märksa tõsiseltvõetavam on samas nimestikus paiknev NATO küberkaitsekoostöö keskuse juht Merle Maigre. On lootust, et võrdõiguslikkuse konstruktsioon jõuab ka sõjalisse/kaitseasjandusse ja kes teab – ehk saame Maigrest esimese NATO nais-peasekretäri. Sellest võiks abi olla – kuigi naised on osavamad intriige punuma, pole nad nii sõjakad kui mehed (on ju NATO kaitseallianss).

Meie kodukootud mõjukate edetabelites torkab silma, et ühes neist asuvad Igor Mang ja Lavly Perling samal pulgal. Kui Mang toob pimedast taevast alla tähed, et nende järgi lihtsameelsete elu paika panna, siis Perling tarib pimedusest välja reaalsed pahalased, kes võivad paikapandud elule hoopiski kriipsu peale tõmmata. Ju siis eestlastele on mõlemaid võrdselt vaja.

Kui pahade (õigemini pahede) poolt vaadata, siis üsna kõrgelt oli koteeritud kasiinomogul Armin Karu. Olen arvamusel, et sellised mõjukad tuleks edetabelitest nii kaugel hoida, kui vähegi võimalik, sest kui Karu tõstab süüdimatult teie raha teie taskust oma taskusse, pole teil millegi eest Lätti õlle järgi sõita.

Aga, kõigemõjukamast Jõuluvanast rääkides, jõudis ta käia riigikogulasi nuhtlemas. Oli ka põhjust – Jüri Ratase keskerakondlik valitsusvanker on kraavi poole teel. Kahtlustan, et kui saatus poleks pakkunud meile EL-i eesistumist ja Eesti 100 poleks tulekul, oleks Ratase vanker juba kummuli. Sellegipoolest, arvukate läbikukkunud ministrite pink ootab täiendust.

Keskerakonnale kingitud jõulupõrsas oli toetuste abil nii rammusaks nuumatud, et ükski münt ei mahtunud sellele sisse. On oht, et mahamüüdud partei peakontori asemele kingitud piparkoogimaja jaotatakse tasuta kiirtoiduna laiali ja tublid parteilased jäävad lõpuks lageda taeva alla.

Reformierakonna kärgpere sai ussirohtu Andrus Kivirähi ussisõnade raamatu näol, samal ajal kui püssirohu eest hoolitseb Brüsselist naasnud Kaja Kallas, kes valmistub lahingusse minema. Saab näha, kas tuleb tagasi aeg, mil reformierakonna vastu ei aidanud ei ussi- ega püssirohi.

Sotside osalemine riigikogu jõuluüritusel oli pühendatud Läti Vabariigile. Õige ka, kaubandus-majanduslikud suhted naaberriigiga on kõrgseisus. Hardi Volmer, keda on süüdistatud mittemidagitegemises, on otsustanud tööle hakata ja õpetab riigikogulastele läti keelt, et edaspidi korraldada ühiseid istungeid Läti seimiga.

Lätlased on vaja ometi arvutama õpetada, kuidas meie alkorallitajate makstud akstsiisid peaksid kajastuma meie riigieelarves.

EKRE oli jõuluürituseks värvi vahetanud – kui neid on ikka peetud mustaks (või koguni pruuniks) jõuks, siis esitatud laul «Valged jõulud» pidi kinnitama nende meelemuutust. Kuid, ka valge värviga tuleb olla ettevaatlik, sest, kes ei mäletaks valget kampsunit, mis ikkagi päris valge polnud.

Niisiis, kui firma Simson&Soorm seapraed Jõuluisiku abiga söödud, astume järgmisse aastasse, oodates, kuidas mõjukaim PR-konstruktsioon Kaja Kallas võitlusse läheb, sest algab ühtse võitlussalgana Reformierakonna reinkarnatsioon.