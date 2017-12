Kariina Laas: viin või õlu? Või hoopis vein?

Eelmise nädala reede Postimehes tundis Alkoholitootjate ja Maaletoojate Liidu (ATML) tegevjuht Triin Kutberg muret praeguse alkoholiaktsiisi poliitika pärast, mis maksustab lahjat alkoholi kangega võrreldes madalamalt («Valitsusele topeltkiitus», PM 15.12). Ta soovitab käsitleda alkoholi alkoholina ja kiidab praeguse valitsuse samme alkoholi võrdsema maksustamise suunas, heites eelmisele ette õlle eelistamist viinale. Mina ses osas etteheiteid ei teeks, kuid alkoholipoliitika kohta oleks üht-teist öelda küll.

Kõigepealt. Kutberg vihjab, et viina ja õlut tuleks võrdsemalt maksustada, sest aktsiisilaekumine kangelt alkoholilt on kolm korda suurem hoolimata sellest, et puhta alkoholi hulk on ärajoodava õlle ja viina puhul üsna sarnane. Kuigi Kutberg on murelik – «Ainuüksi väiksemast aktsiisist tulenev hinnavahe soodustab aga selgelt lahja alkoholi tarbimist kangele.» –, on selline trend just täpselt see, mida vaja on. Alkoholipoliitika üks eesmärk ongi inimesed kange alkoholi tarbimiselt lahjema peale juhtida ning seda saab muuhulgas edukalt teha aktsiisimäärade erisustega, samamoodi praktiseeritakse ka teistes tsiviliseeritud maades.

See aga ei tähenda tingimata, et õlu poes alati odavam oleks. Pool liitrit pudeliõlut on küll sama suurest viinast oluliselt odavam, kuid sama koguse alkoholi tarbimiseks õlle puhul on vaja rohkem raha välja käia, hoolimata õlle madalamast aktsiisimäärast (joonis 1, põhineb konjunktuuriinstituudi andmetel ja kodumaiste toodete hindadel). Pole mõtet siin välja tuua nii lahja kui kange alkoholi kampaaniahindu ja muid erisusi à la 1,5-liitrine kange Bock. Oluline on üldpilt. Üldpildis on hoolimata aktsiiside ebavõrdsusest igal juhul odavam juua viina, mitte õlut või veini, mille tootmiskulud on viinaga võrreldes oluliselt suuremad. Madalama SKTga riikides inimese kohta (ka Eesti on Euroopas veel keskmisest allpool) ongi kange alkoholi osakaal tarbimisest suurem, suurem on ka üldine alkoholi tarbimine liitrites.

FOTO: Eesti Konjuktuuriinstituut. Kujundus: Silver Alt (PM).

Miks rahvast lahjema alkoholi poole suunatakse? On's seal vahet, kas juua end purju õllest või viinast? Kas tõesti viinas sisalduv alkohol on õlle omast ohtlikum? Lihtne vastus on, et tegemist on küll sama meelemürgiga, kuid tarbimise viisist oleneb päris palju.

WHO robustne rahvastikupõhine tulemus näitab, et sõltuvushäire alkoholist on tavalisem just nendes riikides, kus kange alkoholi osakaal tarbimises on suurem. Loomulikult saab sõltuvusse jääda ja kuritarvitada ka veini, õlut või siidrit, kuid kange alkoholi kogustega on lihtsam liiale minna ja kontrolli kaotada. Keskenduvad ju «targa» tarvitamise levinumad nipid eelkõige alkoholi imendumise aeglustamisele – kanget alkoholi soovitatakse segada mittealkohoolsete jookidega ning alkohoolsete jookide vahele tuleks vett tarbida, samuti soovitatakse juua vaid täis kõhuga (toit aeglustub imendumist ja söögi otsa mahub alkoholi vähem). Loomulikult võib ka üldse mitte juua. Seega, alkohol on kontsentreeritumana ohtlikum, sama kehtib ka illegaalsete meelemürkide kohta.

Olulised on ka joomise mustrid, mitte vaid ärajoodud alkoholi kogused. On suur vahe, kas juua toidu kõrvale klaas veini iga päev või olla mitu nädalat karske ja juua siis seesama kogus alkoholi ära ühel õhtul – viimane variant on kindlasti tervistkahjustavam. Tervisekahjustused hõlmavad ca 200 haigust ja probleemi, alates purjuspäi saadud vigastustest ja surmadest ning lõpetades vähkkasvajate ja maksa ülesütlemisega. Lisaks terviseprobleemidele kaasnevad alkoholi liigtarvitamisega suhte- ja muud sotsiaalsed probleemid, rääkimata perevägivallast. Kahjuks on eestlastele omane pigem ebaühtlane ja tervistkahjustav joomismuster, kus vähemalt kord kuus juuakse korraga ära 60 ml või rohkem puhast alkoholi, s.o 5–6 alkoühikut (WHO). Mõni lugeja võib nüüd silmi pööritada, et see pole mingi kogus, kuid juba selliste koguste regulaarne ärajoomine võib tekitada tervisehädasid. Sarnased mustrid on enamikus endise NLi riikides. Murekoht on Eesti puhul ka see, et meil on palju teismelisi, kes samamoodi joovad. Eesti teismelised paistavad silma ka sellega, et on Euroopa noortega võrreldes kõige enam purjus olnud, ja seda võrdselt nii lahjat kui kanget alkoholi tarbides.