Üleskutse: kingi lapsele kained jõulud!

Muidugi ei oleks õige demokraatlikus ühiskonnas kedagi sundida midagi tähtsustama, kui inimene seda mõtet ei jaga, kuid omamoodi ühiskondliku kokkuleppena oleme valitud päevadele sellise rolli siiski andnud.

Andes need päevad ka töölt vabaks, suunatakse inimesi veetma riigipühasid koos oma perekonnaga, oma lähedastega. Kahjuks näitab aastate kogemus, et just jõulupühad on üks töörohkemaid aegu nii politseile kui ka kiirabile. Samuti kasvab perevägivalla juhtumite arv.

Kahetsusväärselt ei tähenda iga pere jaoks koosolemine peresoojust ja üksteisega koosolemisest rõõmustamist. Väga tihti on probleemi allikas või suurendaja alkohol, millel on osa inimeste jaoks pühadel ja pidudel peaaegu et keskne roll. Need on kodud, kus lapsed peavad paraku kartma isa-ema kodusolemist. Sel juhul osutub laps tüütuks koormaks, kes võib otsese vägivalla ohvriks sattuda või unustatakse ta lihtsalt omaette olema.

Muidugi ei kahjusta alkohol perekondi alati nii traagiliselt. Olgem aga ausad ja tunnistagem, et alkohol võib ka palju vähemates kogustes tekitada eriti just lapse vaatenurgast koduses õhkkonnas ebakindlust ja turvatunde vähenemist.

Mõnikord avaldatakse arvamust, et aga minu lapsepõlves oli veidi ebakaines olekus onu just see kõige lõbusam, kes pööras ka lastele tähelepanu ja ajas naljakat juttu. Laps ei oska siiski olukorda adekvaatselt hinnata ja kui täiskasvanu on seisundis, kus temagi selleks võimeline ei ole, on asi kindlasti halb. Lapsed ei tohiks olla purjus inimeste seltskonnas ja kindlasti ei piisa jõuluõhtul ainult ühest nii-öelda kainest grupijuhist, kes hoiaks lastel silma peale. See ei ole normaalsus, millega tohiks leppida.

Kui lauas liigub naps, on üsna tõenäoline, et täiskasvanud hakkavad suhtlema ainult omavahel, laps või lapsed jäetakse ringist välja. Pilt üksikust lapsest, kes mängib jõuluõhtul oma toas ainsa sõbra – telefoniga –, ei ole kahjuks enam üldse ebatavaline.

Jõulud on jõululapse püha. Sestap ka laste püha. Lapse sünnipäeval me tema külalistele viina ei paku. Jõululapse sünnipäev peaks olema samasugune. Ometi on Eestimaa kutselised jõuluvanad intervjuudes ikka maininud peresid, kus rõõmu asemel õhkub pereisast alkoholi ning tal on raske ust avada, või on pidune pere küll tellinud jõulumehe, ent pärast unustanud, et laps ootab temalt ka kinki.

Tegelikult me kõik ju armastame oma lapsi. Liiga palju on lihtsalt harjutud, et iga pidulik sündmus nõuab kaasaelamiseks pudelit. Õige ja aus oleks katsetada, kas kaine jõuluseltskond ei saa tõepoolest peole hoogu sisse. Ja kui ei saa, siis kuidas panna iseend särama ilma etanoolivalguseta.

Vaadates seda pilti ühiskonnas laiemalt, oleme rahvana jõudnud sinnamaale, et püsimajäämine on sõna otseses mõttes valiku küsimus. Me kas saame ja jääme kaineks või jätkame seda hullust ja anname oma lastele üle teatepulga, millega nende lapsed või lapselapsed lõpuni jooksevad. Inimene, kes õpib elu kogema ja hakkama saama loomulikul moel, ilma alkoholita, leiab sama loomulikul moel ka põhjuse elust rõõmu tunda. Jõulud on rahu aeg, pered tulevad kokku ning need koosviibimised jätavad kustumatu jälje laste mälupilti. See jälg jääb alateadvusse ning kujundab tulevast elu ja selle väärtust.