Villu Päärt: mu viiemiljonine ema. Lugu lootusest ja imest

Tilgutist mulksub veeni läbipaistev vedelik. Vana Maarjamõisa haigla esimene korrus, kiviplaatidega põrandad, kõrged laed. Palatis on kaks inimest, aga sa ei näe õigupoolest kumbagi. Silme ees on hall, just nii hall, nagu on papist neerukujuline oksekauss, milles on pisut samasugust halli vedelikku. Hallid on seinad ja linad ja õhk.

Tal on peas hall rätt (tegelikult kirju, roosidega), ta muidu rohelised silmad on hallid. Tema nahk, mis tervena tundus jumekas, on hall nagu tuhk. Akna taga on hall, kuigi õues on kõige ilusam aeg aastas – muru kasvab, terve linn on selle lõhna täis. Noored tulevad koolidest välja, lillesülemid käes. Turul on esimesed maasikad.

Need maasikad on siingi hallis palatis, aga ta ei söö neid. Kui sööks, oleksid need peagi seal oksekausis. Olles siis ainus värviline objekt selles hallis ruumis.

See on mu ema. Ta ei ole veel 57 aastat vana. Ta on kuus aastat põdenud verevähki. Esialgu neelanud tablette ja käinud iga kuu arsti juures kontrollis. Nüüd juba paar kuud tabletid enam ei aita – blastne kriis, viimane staadium. Määratud on keemiaravi.

«Oktoobrit ta enam ei näe...» ütleb raviarst koridori aknast hajusal pilgul välja vaadates ja surub oma huuled kokku. Mul hakkab hirm, tahan olla kindel, et seal hallis palatis seda lauset kuulda ei olnud. Aga ma ei tea.

Ema ei räägi midagi, tänab maasikate eest. Saadab koju terviseid.

Möödub paar päeva. Laupäeva hommik. Keemiaraviseanss on läbi. Ta tuleb koju, tudiseb nõrkusest. Sööb suutäie hakklihakastet ja suundub siis maja taha. Seal on päike, seal on tema lillepeenrad. Käte värinal kisub ta rooside kõrvalt välja mõned orasheinad ja maltsad.

Esmaspäeval peab ta minema tagasi sellesse halli palatisse Tartus. Aga ta mõtleb oma lilledele ja päikesele. Ja räägib, et naisel, kes on temaga samas palatis, on kaheksa-aastane tütar, kes kogu aeg nutab, sest ta ei taha, et ema ära sureks. Aga teha pole midagi.

«Oktoobrit ta enam ei näe...» kumiseb mul peas. See on juuni keskpaik. Veel kolm kuud. Siis on kõik.

Mõni päev hiljem ilmub Postimehes, kus ma sel ajal töötan, esiküljeuudis. Verevähiga võitleb Marge Valdmann. Ülikallis ravim – 40 000 krooni kuus. Haigekassa ei rahasta ega kavatsegi.

Naine ei jäta.

See lugu sisaldab infot, mida me enne ei teadnud. Arst pole meile seda öelnud, võib-olla ta ei tea, aga võib-olla püüab meid säästa asjatute lootuste eest.

Oktoober pole kaugel. Kõne raviarstile: kas see uus ravim on lahendus? «Ei. Tal ei ole Philadelphia kromosoomi.»

See keeruline sõnapaar on geenivariant, mis on eeldus, et seda ravimit saaks üldse kasutada. Glivec on esimene suur edulugu geneetiliselt täpselt sihitud vähiravimite seas. «Olete kindel? Kas seda geeniananüüsi saaks korrata?» olen nõudlik.