Kristi Malmberg: aasta vasakpööre – kas neoliberalismi viimased hingetõmbed?

Samal ajal suurenes loomulikult ka kihistumine ning inimesed said tuttavaks nõukogude ajal tundmatu nähtuse töötusega. Erastamine tekitas pingeid õigusjärgsete omanike ja nende majades elavate inimeste vahel. Vaatamata sellele, et osa inimeste elujärg paranes tänu tagasi saadud varale, levis hoogsalt mõtteviis, et igaüks on ise oma õnne sepp, kõigil on võimalik ennast üles töötada.

Neoliberalistlik mõtteviis oli Eestis nii omaks võetud, et see tundus olevat ainuvõimalik, seda ei pandud kahtluse alla. Majandusteadlased ja sotsioloogid Neil Brenner, Jamie Peck ja Nik Theodore on kirjutanud, et neoliberalismi suhtuti mõnda aega kui uude ülemaailmsesse korda, mis tekitab üleüldise majandusliku integratsiooni. Neoliberalism pidi tooma piirideta maailma, kus domineerib ülimalt liikuv kapital, kus majanduselu on poliitilisest korraldusest üleüldse lahti seotud. (3)

Neoliberalismi langus

Suurem kriitika neoliberalistliku majandusmudeli suhtes lahvatas koos aastal 2008 alanud ülemaailmse majanduskriisiga. Ka Eestis oli sinnamaani kõik läinud ülesmäge: majandus kasvas suurte hüpetega ja nii ka palgad, kinnisvarahinnad kihutasid taevasse, aga eluasemelaen oli ennenägematult odav. Tundus, et selline kasv on igavene, palk jääb alatiseks tõusma ning kodu väärtus iga aastaga aina suureneb.

Selle peo järgne kainenemine oli valus. 2008. aasta 15. september oli päev, mis muutis paljude inimeste senist elustandardit pikaks ajaks. Sel päeval pankrotistus investeerimispank Lehman Brothers ning tõmbas finantsturud endaga kaasa. Algas majanduskriis, millesse loomulikult sattus ka avatud majandusega Eesti. Tööpuudus sööstis üles ja juhtus midagi, mis seni oli paljudele tundunud täiesti uskumatu: ettevõtted hakkasid palku langetama. 2009. aastal oli keskmine palk esimest korda pärast krooni kasutuselevõttu väiksem kui eelneval aastal.

Oli neid, kes jäid oma laenuga soetatud kodust ilma, kuid laenuvõtjate üldarvuga võrreldes siiski suhteliselt vähe. Pangad polnud huvitatud odavnenud kinnisvaraga tegelemisest ning pigem pikendasid maksegraafikuid ja andsid laenupuhkust, kui võtsid inimestel maju ja kortereid käest.

Pecki, Brenneri ja Theodore’i järgi tõi üleilmne finantskriis märke neoliberaalsete valitsuste ebaõnnestumisest ning sellest, et vabaturumajanduse reeglid on muutumas ja vaja on uut reformide vooru. Laiem küsimus, mis kerkis viimase suure kriisiga, on see, kas Rahvusvaheline Valuutafond, Maailmapank ja muud turgude järelevalveorganid reformitakse sellisel kvalitatiivsel viisil, mis muudab nende senist olemust. Hädavajalik on analüüsida võimalikke alternatiive neoliberalismile, väidavad ühiskonnateadlased.

Mis oleks Eesti oludes alternatiiv neoliberalismile?

Kuigi võrreldes Eesti varasema majanduspoliitikaga on kursimuutust tunda, ei saa seda siiski veel nimetada revolutsiooniliseks, uut lehekülge pööravaks, väitis tänavu kevadel politoloog Tõnis Saarts («Majanduspoliitika vajub vaikselt vasakule», PM, 9.05.2017). Saartsi hinnangul on senised sammud olnud üsnagi ettevaatlikud ja väherevolutsioonilised.

Samas Postimehes nendib sotsioloog Juhan Kivirähk, et uue valitsuse poliitika on vasakpoolsem kui eelmise valitsuse oma. Kui riigi poliitiline kurss on aastaid olnud parempoolne, siis võib «vasakpoolsuse märkide» ilmumist poliitikasse ainult tervitada, märkis kevadel Kivirähk, kelle hinnangul on neoliberalistlik majandusmudel end ammendanud.