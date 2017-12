Rein Veidemann: kirik keset küla

See on korduv lugu, mille lõpp on ette teada ja ütleb ümber kõigi (inimeste) saatuse – iga sünd saab kaasandeks surma. Eriline on see lugu aga selle poolest, et kehastab lootust. Kuigi, kas peab Jumal lootuse lunastuseks tooma armastus- ja lepitusohvrina omaenese poja? Aga võib-olla sisaldub ohverduses juba enam kui kahe tuhande aasta tagune aimus, et oleme vaid eksperiment teadvusest, kes on võimeline hävitama iseend, enne kui aeg otsa saab?

Ja et me oma lakkamatus tulevikupüüdluses, mille osaks see lootus ongi, oleme märkamatult võõrdunud iseendast, nagu on võõrdunud kogu inimkond iseendast? Ja siis ka Jumalast, sest nagu on kirjutanud eksistentsialistlik teoloog Rudolf Bultmann – tsiteerin teda Toomas Pauli Bultmanni-käsitluse järgi (Toomas Paul, «Kirik keset küla», Ilmamaa, 2003, lk 356) – «küsimus Jumala järele ja küsimus minu enda järele on identsed».

Ilmekalt, aga isegi mõnetise meeleheitega väljendab seda võõrandumist Bultmanni eakaaslane ja kolleeg Marburgi ülikoolist, filosoof Martin Heidegger (kellelt Bultmann võttis üle oma eksistentsiaalse terminoloogia), kui ta pärast surma avaldatud kuulsas «Spiegel’i kõneluses» (ilm 31.05.1976, e.k Akadeemia, 1992, nr 5, tõlkinud ja kommenteerinud Ülo Matjus) ütleb: «Ainult veel üks jumal võib meid päästa. Pääsemise ainsat võimalust näen ma selles, et ette valmistada valmidust jumala ilmumiseks või jumala eemalolekuks selles allakäigus; et me jämedalt üteldes mitte ei «kärvaks», vaid et kui me alla käime, siis käime alla eemaloleva jumala palge ees.»

Muidugi ei lähe ma jõuluõhtul niisuguste küsimustega kirikusse. Küllap olen üks nende hulgast, keda religioonisotsioloogia hõlmab asenduskristluseks nimetatava nähtusega, «milles mittekristlik enamus on huvitatud, et kristlik vähemus hoiaks traditsioonilisi usulisi kombeid ja moraali tallel ning teostaks neid üldiseks hüvanguks» (Lea Altnurme, «Asenduskristlus kui missioloogiline võimalus. Kuhu lähed, MAARJAMAA? Quo vadis, TERRA MARIANA?», Eesti Kirikute Nõukogu, 2016, lk 224).

Jõulud, ülestõusmispühad ongi siis traditsiooniline usuline komme, nagu väga paljude jaoks on selleks ristimine, leer, kiriklik abielu sõlmimine ja kiriklikud matused. Ei ole tarvidust kuuluda enne seda kogudusse, vajadusel võib liikmemaksu tasuda ka ad hoc. Kirik tuleb appi, sest Jumala arm puudutab ka mitteusklikke. Aga koguduse liikmenagi ei tuletata sulle üldjuhul meelde tasumata liikmemaksu, nagu teistes mittetulundusühingutes, sest kirik elab suurelt jaolt vabatahtlikest annetustest.

Üldteada on ju ning lausa mantranagi korratud, et sekulariseerunud Euroopas on eestlased siinmail üks usuleigemaid rahvaid. Kas ikka on ja kuidas võtta? Kui pidada silmas laialt levinud ja mõnele lausa pühendumuseks saanud esoteerilisi praktikaid (meedias mõnuga võimendatud horoskoopidest «selgeltnägijate tuleproovini», milles maagilist rituaalsust esineb samasugusel moel nagu kirikutoiminguteski), siis võime rääkida lausa religioossest subkultuurist. Ehkki kristluse vaatenurgast lähenedes on tegemist ebausuga.

Eesti Kirikute Nõukogu eestvedamisel tehtud religioonisotsioloogilise uurimuse «Elust, usust ja usuelust» (2015) kohaselt ütleb end olevat usklik üksteist protsenti eestlastest, sõltumata sellest, kas nad on mõne kogudusega liitunud või mitte. See on tõesti vähe, ent ma ei ruttaks selle põhjal pidama meid, eestlasi, siiski usutaganejaiks. Uurimus on olnud intervjuudepõhine. Aga ma ei tea näiteks, kas küsimusele «kelleks Te end peate?», vastusevariantidega «usklik», «usu poole kalduv», «usu suhtes ükskõikne», «ateismi poole kalduv», «veendunud ateist», «raske öelda» – isegi kui see küsimus esitatakse silmast silma – ma ei tea, kas üldse söandaksin vastata nõnda, et see hiljem oleks «statistikakõlblik».