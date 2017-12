Tiina Kaukvere: mõttetu saast, mida sa kindlasti lugema ei peaks

Klikkisid. Erinevalt neist lugematutest kordadest, kus selle liigutuse järel oled tundnud seda, mida ütleb loo pealkiri, võisid seekord endale teene teha.

Mina olen ajakirjanik ja minu töö on sind informeerida sinu enda igapäevaelus toimuvast. Nii on sul võimalus selle info põhjal otsused langetada, valikud teha ning nende abil paljus kaasa rääkida. See on põnev, emotsionaalne töö. Saan suhelda, veenduda oma silma ja kõrvaga ning lõpuks teha asja, mida ma kõige rohkem armastan – kirjutada. Ent see töö on ka suur vastutus, sest sõnadel on mõju – need hävitavad ja ehitavad.

Olen harjunud, et mulle kui ajakirjanikule on seltskonnas alati palju küsimusi, millele vastan. Näiteks: kust tulevad teemad; miks on ajakirjandus kollane, kallutatud või negatiivne. Ma arvan, et ma ei tee liiga, kui ühe küsimuse vastu küsin: miks on riigivalitsemisest, eelarvest, sotsiaalmuredest või edulugudest huvitavamad Tanel Padari pruudid? Kas sa, lugeja, oled kunagi hoopis niipidi mõelnud? Kui palju sa üldse enne oma lugemisvaliku tegemist jõuad mõelda?

Mina mõtlen sellele, nii enda kui ka sinu klikkide puhul. Need vaatavad mulle statistikast vastu. Ma näen, mida sa loed põhjalikult, mida sirvid ja mille lugemata jätad. Ma tean, milliseid valikuid sa iga päev teed. Mind huvitab, kas sa ise tead?

Ma julgen arvata, et suur hulk meist tegelikult ei tea, sest need valikud sünnivad hetkeemotsiooni ajel. Vahel saab klikk tehtud veel enne, kui soov selle järele üldse teadvusesse jõuab. Liiga lihtne liigutus, et seda analüüsida. Ja see ei ole nii ainult Postimehe või Delfi veebilehel, vaid kogu tänapäeva meedia tarbimisel, kus kõik registreerimata ja registreeritud soovid täituvad silmapilk.

Mõnikord leian ma end Postimees.ee lehelt või Facebookist, ilma et mäletaks nende toksimist oma brauserisse. Mõni kuu tagasi avastasin end sirvimas Instagrami, kuid ei mäletanud, et oleksin selle rakenduse oma telefonis teadlikult avanud. Kui see korduma hakkas, otsustasin äpi ühes muu sotsiaalmeediaga telefonist kustutada. Võite seda äärmuslikuks pidada, aga tundsin, et tahan teha kõik endast oleneva, et säilitada võim oma otsuste üle. Minu töövahend on arvuti ning sellega internetis kolades teen enesele teadvustamata emotsiooniotsuseid piisavalt palju.

Me tarbime pidevalt mingit kraami oma harjumustele tähelepanu pööramata. Olgu see massimeedia või sotsiaalmeedia – kõik on näpuvajutuse kaugusel. Tunne vaid sekundiks igavust, juba rullid uudiseid. Tunne mõnest laulust tüdimust, juba oled selle uue vastu vahetanud. Kui lemmikseriaalis on igavam koht, saab selle lihtsa vaevaga edasi kerida, kasvõi hooaja lõppu.

Me ei ole enam harjunud kannatama või ootama. Kui tekib emotsioon, reageerime sellele pikemalt mõtlemata. Kui tekib vajadus, rahuldame selle kohe.

Kuid elu ju ei ole loomult selline. Elu on aeglane. Aeg on igaühel küll piiratud, aga olulised muutused ja saavutused nõuavad ikkagi aega ja pühendumist. Ja siis tekib konflikt, sest päris lahendused ei olegi rullimise, libistamise või kliki kaugusel. Sügavad probleemid ei saa ühe hetkega lahendatud ja tegelikud vajadused rahuldatud.