Meediaekspert PBKst: kui kanal tegutseb Kremli toel, siis pole see meedia

-Kas inimesi on propaganda abil võimalik pidevalt pinges hoida? Või on nii, et kui inimesed kuulevad iga päev mädanevast läänest ja Ukraina banderalastest, siis ei võta nad seda ühel hetkel enam nii tõsiselt?

Vaid viis protsenti venemaalastest valdab võõrkeelt. Vaid kuus protsenti jälgib peale Venemaa infokanalite välismaiseid. Ainult seitse protsenti on sõitnud kaugemale endise Nõukogude Liidu piiridest. See näitab venemaalaste isoleeritust ülejäänud maailmas. Enamik polegi huvitatud sellest, et leida Venemaa kanalitele mingeid alternatiive.

Venemaalastele on omane ka väga suur usaldus televisiooni vastu. Televiisor on enamikule ainus allikas, kust saadakse infot maailmas toimuva kohta. Sotsioloogiliste uuringute järgi usaldab 45 protsenti vastanutest riiklikke kanaleid, 35 protsenti usaldab kohalikke kanaleid ning 55 protsenti peab televisiooni kõige täpsemaks infoallikaks.

43 protsenti venemaalastest on veendunud, et elu Euroopas on väga ohtlik. Et seal leiavad pidevalt aset mingid loodusõnnetused või suured katastroofid. Peale selle näidatakse Venemaa telekanalites pidevalt Euroopas toimuvaid proteste. Selle kolme aasta jooksul, kui jälgisime suuremaid kanaleid, polnud päevagi, mil poleks räägitud Euroopa protestiaktsioonidest. Seetõttu kujuneb Euroopast pilt kui väga ebastabiilsest ja ohtlikust paigast, millele vastandatakse kujutlust Venemaast kui äärmiselt stabiilsest ja ohutust paigast. Inimestele räägitakse, et elu Venemaal on vaesem, kuid Euroopas võid kohe uksest välja astudes surma saada.

Teiseks näidatakse euroopalikke väärtusi kui allakäinuid, mürgiseid, millele vastanduvad vene omad, mida tuleb läänelike amoraalsete väärtuste eest ükskõik mis hinnaga kaitsta.

-Ukrainas blokeeriti Donbassi sõja alguses Venemaa kanalid. Kas see on olnud efektiivne vahend võitluses propagandaga või on see, vastupidi, oma nõrkuse ja lüüasaamise tunnistamine propagandasõjas?

Ukrainas on see tõestanud end efektiivsena. Kui tuua paralleel meditsiiniga, siis olime juba vähi viimases, terminaalses staadiumis. Selles olukorras ei aita tabletid, vaid tarvis on jõulist sekkumist. Meil käib sõda, meil polnud aega ega ressursse, et leida mingi pikaajalisem strateegia ning luua alternatiivid Vene kanalitele. Tegutseda tuli otsustavalt.

See andis oma tulemused. Vähenes Vene kanalite vaadatavus ja kasvas Ukraina kanalite oma. Varem jälgis Venemaa kanaleid 30 protsenti auditooriumist, nüüd umbes viis protsenti.

Ei keelatud mitte ainult Vene uudised ja poliitikasaated, vaid ka seriaalid Vene politseinikest, jõustruktuuridest ja eriteenistustest. Neil oli ka väga tugev mõju. Keelati terve hulk vene filme. Seepärast võib seda Ukraina jaoks lugeda efektiivseks lahenduseks.

-Venemaa kanaleid on ajutiselt blokeeritud ka näiteks Lätis ja Leedus. Kas teised riigid peaksid järgima Ukraina eeskuju?

Mis puudutab teisi riike, siis juhul kui on aega ja ressurssi, võib leida lahenduse, mis hakkab tööle pikemas perspektiivis. Ma tean, et Eestis on näiteks Venemaa kanalitele alternatiiv kanali ETV+ näol…

-...mis on Venemaa kanalitega võrreldes tehtud ebaprofessionaalselt ja mida seetõttu Eestis elavatest venekeelsetest peaaegu mitte keegi ei vaata.

Noh, võib-olla peab sellele projektile veel aega andma ning efekti annab see alles aastate pärast. Kuid praegu on ebaselge, kas selleks vajalikud ressursid eraldatakse.

Meil Ukrainas ei ole selliseid ressursse telekanalitesse panustamiseks nagu Venemaal. Lisaks telekanalitele blokeeriti Ukrainas ka Vene sotsiaalmeediavõrgustikud. See tõi kaasa palju vaidlusi sõnavabaduse üle, kuid isiklikult minu arvates oli see õige samm. Kui me vaatame Vene Facebooki alternatiivi VKontakte, mis Ukrainas oli populaarseim sotsiaalmeediavõrgustik, siis vaatamata sellele, et tegemist ei ole meediaga, on see ikka Vene riigi ja eriteenistuste kontrolli all. VKontakte kaudu käib Donbassi sõjas inimeste värbamine ning info kogumine. Seepärast on selle keelustamine õige.

Muidugi on argument, et sellest keelust üle astuda pole keeruline. Kuid protseduur on muudetud palju keerulisemaks ja paljud ei viitsi sellega tegeleda.

-Mida soovitaksite Eesti poliitikutele ja ametnikele suhtlemisel PBKga, mis transleerib Baltimaades Vene Pervõi Kanali programmi? Kas neid tuleks ignoreerida nagu Sputnikut ja Russia Todayd?

Me jälgisime oma uuringu käigus ka PBKd. Üldjoontes soovitaksin neile mitte anda neid õigusi ja võimalusi, mida kasutavad teised meediakanalid. Kui kanal tegutseb Venemaa ja Kremli toetusel ning edastab propagandat, siis pole see meedia. Neid tuleks vastavalt märgistada: et nende edastatav info valmib Vene riigi tellimusel või et see on propaganda.